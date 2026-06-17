Trump classifica situação política do Brasil como "perigosa"

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (17), durante a cúpula do G7 em Évian-les-Bains, na França, que a situação política do Brasil se tornou "perigosa". A declaração foi dada durante uma coletiva de imprensa realizada após compromissos do encontro internacional.

Segundo a CNN Brasil, Trump respondeu a questionamentos de jornalistas sobre sua conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), incluindo temas como as novas tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil e a classificação de facções criminosas brasileiras como organizações terroristas pelo governo estadunidense.

Trump comenta cenário político brasileiro

Ao falar sobre o Brasil, Trump afirmou ter passado parte do tempo ao lado de Lula durante o evento e descreveu o ambiente político do país como preocupante.

"A verdade é que passei bastante tempo com ele [Lula]. E o Brasil se tornou um país um pouco complicado, não é? Politicamente. A situação política ficou um pouco perigosa. Você está falando do Brasil, certo? Tem sido algo desagradável. Ouvi dizer que prenderam hoje uma pessoa que estava concorrendo a um cargo público. Fiquei sabendo disso depois que saí de lá", declarou.

Durante a coletiva, Trump também mencionou o ex-deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), a quem chamou de "Bolsonaro Jr.". Segundo o presidente dos Estados Unidos, ele tomou conhecimento do caso logo após encerrar sua reunião com Lula. "Ele estava indo bem nas pesquisas e o prenderam porque fez uma declaração no Texas. Prenderam, ou querem prendê-lo, para ter algo contra ele", afirmou.

A declaração reforça a posição que Trump vem adotando em defesa de integrantes do campo político ligado a Jair Bolsonaro (PL). Nesta terça-feira (16), a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal votou pela condenação do ex-parlamentar, acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de coação judicial por atuar junto a autoridades dos EUA pela imposição de sanções a integrantes do poder Judiciário brasileiro e ao próprio Brasil.

Críticas ao sistema eleitoral dos Estados Unidos

Ao comentar disputas políticas, Trump ampliou suas críticas para o cenário interno estadunidense e voltou a questionar o sistema eleitoral dos Estados Unidos. "Eles jogam duro. Mas ninguém joga mais duro do que os Estados Unidos. Veja bem, nossas eleições são totalmente manipuladas. Nós temos eleições manipuladas", declarou.