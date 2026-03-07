Trump: “Narcisista extremo, mentiroso compulsivo, incapaz de crescer”, diz a sobrinha Mary

Quando Mary L. Trump, psicóloga clínica e sobrinha de Donald Trump, decidiu romper o silêncio da família, ela não produziu apenas um relato pessoal. Produziu uma acusação psicológica e moral. Seu livro Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (Demasiado e Nunca Suficiente: Como a Minha Família Criou o Homem Mais Perigoso do Mundo), publicado em português pela Porto Editora (Lisboa) em 2020, tornou-se um dos documentos mais explosivos sobre a família Trump e sobre o atual presidente dos Estados Unidos.

Mais do que um ajuste de contas familiar, a obra propõe uma interpretação psicológica : Donald Trump seria o produto de uma família claramente disfuncional, marcada pela dureza emocional, pela obsessão com dinheiro e pela ausência quase total de empatia. E o rol de vitupérios contra Tio Donald não para ai: da lista fazem parte “sem empatia real pelos outros, obcecado por dinheiro e status, incapaz de crescer, aprender ou evoluir psicologicamente”.

A obra é um verdadeiro tratado sobre a família como fábrica de caráter. Segundo Mary Trump, a chave para compreender seu tio está no ambiente em que ele cresceu. O patriarca da família, Fred Trump Sr., era, em sua descrição, um homem brutalmente competitivo, incapaz de demonstrar afeto e obcecado pelo sucesso material. Nesse universo familiar, duas regras eram absolutas: fraqueza era pecado e vencer era tudo.

Para Mary Trump, essa cultura doméstica criou uma dinâmica psicológica perversa. As crianças aprendiam rapidamente que demonstrar sensibilidade era perigoso. Sobrevivia quem imitasse o modelo paterno: dureza, dominação e desprezo pelos considerados fracos.

Donald, afirma ela, escolheu – ou foi empurrado – para esse papel: narcisismo como mecanismo de defesa.

Como psicóloga, Mary Trump interpreta a personalidade do tio à luz de um quadro que lembra o transtorno de personalidade narcisista. Segunda ela, Trump construiu ao longo da vida uma estrutura psicológica baseada em grandiosidade permanente.

A lógica seria defensiva. Admitir erros, aceitar críticas ou reconhecer limites significaria abrir fissuras em uma identidade construída sobre a ideia de vitória constante.

Por isso, argumenta Mary Trump, seu tio reage de forma visceral a qualquer contestação. A crítica não é percebida como debate, mas como ameaça existencial.

A incapacidade da empatia é um outro traço central apontado por Mary Trump: seu tio não reconhece e portanto não compartilha os sentimentos dos outros. Na sua visão, Donald Trump tende a enxergar as relações humanas de maneira instrumental: pessoas são úteis enquanto fortalecem sua imagem ou seu poder. Quando deixam de cumprir essa função, tornam-se descartáveis.

Essa visão explicaria, segundo ela, o estilo político agressivo e frequentemente humilhante que marcou sua trajetória pública.

Na opinião da sobrinha, Donald Trump desde sempre adotou a mentira como forma de existência. Ela afirma que a relação dele com a verdade é profundamente problemática. Em sua análise, a mentira não seria apenas uma estratégia política ou recurso retórico. Seria algo bem mais profundo: um mecanismo psicológico destinado a preservar uma autoimagem grandiosa.

Se a realidade contradiz essa autoimagem, a realidade precisa ser alterada. O resultado é um permanente processo de reescrever fatos e construir narrativas alternativas frequentemente mentirosas.

Para se referir aquilo que chama de “uma tragédia familiar”, Mary Trump não se limita ao retrato psicológico do tio. Ela também aponta para aquilo que considerada o episódio mais trágico da família: o destino de seu pai, Fred Trump Jr, irmão mais velho de Donald.

Fred Jr. Não possuía o temperamento agressivo que o pai exigia. Foi criticado e ridicularizado dentro da própria família e acabou lutando contra o alcoolismo, morrendo ainda relativamente jovem. Para Mary Trump, essa história revela o mecanismo brutal da família Trump: quem não se adapta ao culto da força e do dinheiro é esmagado.

O retrato do tio e da família é impiedoso, e a conclusão de Mary Trump é dura e inequívoca. Para ela, Donald Trump não é apenas um político polêmico ou um empresário extravagante. Ele é o resultado de uma formação marcada pela ausência de afeto, pela competição permanente e pela glorificação da dureza. Em sua leitura, essa combinação produziu uma personalidade dominada por narcisismo, impulsividade quase irracional e incapacidade de autocrítica.

Não por acaso, o subtítulo de seu livro define o diagnóstico sem rodeios: a história de como sua família teria criado “o homem mais perigoso do mundo”. Alguns poderão até não concordar com essa avaliação, mas o testemunho de Mary Trump permanece singular. Raramente uma figura pública de tamanha projeção global foi analisada com tamanha severidade – e por alguém que nasceu e cresceu dentro da própria casa.