Trump pressiona todo mundo, só que Lula não é todo mundo

A quinta-feira em Washington não admite suavizações. O encontro entre Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump ocorre sob uma lógica que mistura cálculo geopolítico, pressão pública e leitura eleitoral de curto prazo. Não há espaço para ingenuidade: a mesa da Casa Branca será, ao mesmo tempo, local de negociação e de teste de limites.

Trump chega com um padrão consolidado. Em 3 de fevereiro de 2026, ao receber Volodymyr Zelenskyy, abriu o encontro sobre apoio militar com uma frase que dispensou diplomacia: “Vocês estão perdendo. E ainda pedem mais.” Zelensky, visivelmente surpreendido, respondeu: “Estamos defendendo a Europa, não apenas a Ucrânia.” O que se seguiu foi um ambiente de pressão contínua, com interrupções e tentativa de reposicionar a Ucrânia como parte fragilizada da equação.

O contraste veio em 28 de fevereiro de 2026. Em Anchorage, no Alasca, Trump recebeu Vladimir Putin sob um protocolo que rompeu com qualquer simetria anterior. Um tapete vermelho real foi estendido na pista. “A Rússia merece respeito. Podemos fazer grandes negócios juntos”, afirmou Trump. Putin respondeu: “Os Estados Unidos finalmente têm um presidente que entende o poder.” Não houve constrangimento, nem teste — houve deferência.

Entre esses dois extremos, outros episódios consolidaram o método. Em 12 de março de 2026, diante de Justin Trudeau, o tema oficial era comércio e energia. Trump desviou: “O Canadá funcionaria melhor como um estado.” Em seguida, insistiu: “Governador, você sabe que isso faz sentido.” Trudeau respondeu com firmeza: “O Canadá é um país soberano. Não está à venda.” O desconforto não foi momentâneo; prolongou-se nos bastidores, sem qualquer recuo de Trump.

Já em 18 de janeiro de 2026, com Fumio Kishida, o tema era segurança no Indo-Pacífico. Trump afirmou: “Pearl Harbor mostrou o quão forte a América se torna quando é atacada.” Kishida corrigiu: “Pearl Harbor é lembrado de forma diferente no Japão. Para nós, é uma tragédia.” A resposta foi técnica, mas o impacto foi imediato: silêncio e distanciamento.

Esse histórico não é episódico. Ele define o ambiente em que Lula entra — e delimita o tipo de resposta que será exigida.

Os “bodes na sala” são numerosos e pesados. O primeiro atende pelo nome de BRICS. O Brasil é membro fundador de um bloco que, para Washington, representa um vetor de reorganização da ordem econômica global. Para Trump, trata-se de um espaço que precisa ser contido. Qualquer tentativa de enquadramento encontrará um limite claro: o Brasil não negocia sua soberania nem ajusta sua política externa por pressão.

Outro ponto sensível é o flerte reiterado de Trump com setores da extrema direita brasileira. Não é ruído lateral. É sinal político que incide sobre o ambiente doméstico e exige resposta firme, ainda que calibrada para não deslocar o eixo da negociação.

A isso se soma a agenda internacional brasileira. Em Gaza, o governo Lula defende cessar-fogo imediato, critica o uso desproporcional da força e sustenta a solução de dois Estados. No caso do Irã e do Estreito de Ormuz, insiste na livre navegação e na rejeição a escaladas militares. São posições que não convergem automaticamente com Washington — e que podem gerar atrito direto.

Ao mesmo tempo, haverá temas em que os dois governos buscarão convergência prática. O combate ao narcotráfico internacional deverá surgir associado ao reforço de acordos de cooperação policial, inteligência financeira e segurança de fronteiras. Também estarão na mesa as terras raras, minerais estratégicos indispensáveis para semicondutores, defesa, baterias elétricas e inteligência artificial — um tema que deslocou a disputa tecnológica global para o controle de recursos críticos.

O cálculo eleitoral adiciona outra camada de tensão. Trump se aproxima das eleições de meio de mandato em novembro de 2026. Projetar-se ao lado de Lula pode reforçar sua imagem de negociador global, mas também expõe contradições diante de uma base que rejeita qualquer aproximação com lideranças progressistas. Não há ganho automático; há risco calculado.

Para Lula, o encontro ocorre sob o horizonte das eleições presidenciais brasileiras de outubro. A exposição ao lado de Trump será inevitavelmente explorada no debate interno. Ainda assim, demonstrar capacidade de negociar em ambiente adverso reforça sua estatura internacional e sua posição como interlocutor global relevante.

A leitura do que ocorre hoje na Europa ajuda a antecipar o clima real desse encontro. Não por analogia superficial, mas porque revela os limites concretos de um campo político com o qual Trump mantém afinidade explícita.

Em ordem cronológica, a França abriu esse ciclo. Nas eleições legislativas de 30 de junho e 7 de julho de 2024, o Reagrupamento Nacional avançou e, com aliados, alcançou 143 cadeiras. Ainda assim, foi bloqueado. A Nova Frente Popular obteve 180 assentos, e o campo de Emmanuel Macron, 163. O crescimento nas urnas não se converteu em governo.

Na Alemanha, em 23 de fevereiro de 2025, a AfD alcançou 20,8% dos votos e 152 cadeiras — seu melhor resultado. Ainda assim, permaneceu fora do Executivo, isolada por decisão das demais forças políticas.

Em Portugal, em 18 de maio de 2025, o Chega tornou-se a segunda maior bancada, com 60 deputados. Ainda assim, o governo foi formado pela Aliança Democrática, que manteve o partido fora do poder.

A ruptura veio na Hungria. Em 12 de abril de 2026, Viktor Orbán foi derrotado após 16 anos no poder. O TISZA, liderado por Péter Magyar, conquistou maioria qualificada. Não foi ajuste marginal. Foi a queda de um dos principais símbolos da direita nacionalista europeia.

O conjunto desses resultados impõe uma leitura mais exigente: crescimento eleitoral não garante controle político duradouro. Há expansão, mas há limites institucionais claros.

Esse pano de fundo projeta efeitos diretos sobre Washington. Trump opera com um modelo que pressiona, expõe e testa. Lula opera com um modelo que negocia, mas não recua em pontos estruturais.

Se houver tentativa de reprodução do padrão observado com Zelenskyy, Trudeau ou Kishida, a resposta brasileira não será protocolar. Não haverá espaço para constrangimento unilateral.

A reunião de quinta-feira não será um gesto diplomático convencional. Será um teste de força política, de linguagem e de soberania.

E, desta vez, o Brasil não entra para reagir. Entra para estabelecer limites — antes mesmo que a primeira divergência se torne pública.