TSE barra AtlasIntel e abre guerra das pesquisas

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, suspendeu nesta segunda-feira (8) a divulgação da pesquisa AtlasIntel BR-06939/2026 sobre a disputa presidencial por suspeita de indução ao eleitor, numa decisão liminar que empurra institutos, campanhas, imprensa, agregadores e redes sociais para uma nova guerra sobre números em 2026.

A medida atende parcialmente a um pedido do PL. A legenda alegou que o questionário teria sido construído para produzir respostas negativas contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato ao Palácio do Planalto, ao associar perguntas eleitorais a investigações envolvendo o Banco Master.

A decisão não declara fraude nem encerra o caso. Nunes Marques afirmou que a análise é preliminar e que a liminar deve ser submetida ao referendo do plenário do TSE. A AtlasIntel, segundo o processo, defendeu sua autonomia metodológica e sustentou que cumpriu os requisitos formais da resolução eleitoral sobre pesquisas.

O ministro viu indícios de comprometimento da neutralidade do questionário. No despacho, ele apontou a existência de perguntas com “estímulos narrativos” e o uso de expressões de carga negativa antes de questões relacionadas à imagem, rejeição e intenção de voto de Flávio Bolsonaro.

A decisão também chama atenção para o uso de componente audiovisual no levantamento. Nunes Marques registrou que outras 27 pesquisas da AtlasIntel analisadas no TSE não apresentaram questionários semelhantes nem veicularam áudio no mesmo formato da pesquisa contestada.

A ordem liminar determina que a AtlasIntel não faça nova divulgação, impulsionamento, republicação ou manutenção da pesquisa em seus canais oficiais até nova deliberação do TSE. O instituto terá 2 dias para apresentar documentação técnica complementar, especialmente sobre o áudio citado na pergunta 48 e os registros de aplicação do questionário. O Ministério Público Eleitoral terá 1 dia para se manifestar depois disso.

A disputa muda o centro da discussão sobre pesquisas em 2026. O debate deixa de ficar restrito ao resultado final e entra no questionário, na ordem das perguntas, no uso de áudio, na apresentação de fatos públicos ao entrevistado e no limite entre medir opinião e interferir na resposta.

No Paraná, a decisão atinge diretamente a forma como levantamentos sobre Lula, Flávio Bolsonaro, Sergio Moro, Gleisi Hoffmann, Alexandre Curi e outros nomes serão usados por campanhas, aliados, adversários e perfis políticos. Número eleitoral já não circula apenas em reportagem. Ele vira card, print, vídeo curto, argumento de WhatsApp e munição de pré-campanha.

O precedente também fala com agregadores eleitorais, inclusive os que acompanham a disputa presidencial e os cenários estaduais. Não basta empilhar percentuais. Será preciso observar registro, contratante, amostra, período de campo, margem de erro, cenário estimulado ou espontâneo, questionário completo e eventuais recursos de áudio ou vídeo usados antes das respostas.

Para as campanhas, a decisão abre uma avenida jurídica. Levantamentos desfavoráveis poderão ser contestados não apenas por margem de erro ou recorte de amostra, mas por alegada indução na formulação das perguntas. O risco é a Justiça Eleitoral virar arena permanente de disputa sobre método, com partidos tentando derrubar pesquisas antes que elas consolidem narrativa pública.

Para a imprensa, o recado é direto. Publicar pesquisa em 2026 exigirá mais contexto do que manchetar quem subiu ou caiu. O leitor precisa saber se a decisão é liminar ou definitiva, quem questionou o levantamento, qual foi a resposta do instituto, qual trecho do questionário está sob suspeita e que ponto ainda depende de julgamento colegiado.

Para os institutos, a liminar cria pressão por questionários mais transparentes e por instrumentos de coleta que resistam à contestação judicial. A autonomia técnica segue sendo parte do trabalho estatístico, mas a decisão mostra que o TSE admite intervir quando enxergar indício de manipulação ou risco à legitimidade da disputa.

A leitura política é dura para a pré-campanha. O PL tenta conter o dano de uma pesquisa associada ao desgaste de Flávio Bolsonaro, enquanto o TSE sinaliza que a cobertura de 2026 será atravessada por disputa judicial sobre método, circulação e impacto digital dos levantamentos. O resultado no plenário dirá se a liminar será um caso isolado ou o primeiro marco da eleição das pesquisas impugnadas.

O Blog do Esmael acompanhará o referendo no TSE e adotará uma régua clara para pesquisas eleitorais: número sem questionário, sem registro verificável e sem explicação metodológica não deve ser tratado como retrato confiável da disputa. Em 2026, a guerra do voto começa antes da urna e passa pela pergunta feita ao eleitor.