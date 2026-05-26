Um quarto de século fundamental

O século passado foi, inquestionavelmente, um século norte-americano. Desde a intervenção dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, para impedir que a Alemanha saísse vitoriosa da guerra, passando pela Segunda Guerra, da qual os Estados Unidos saíram inquestionavelmente vitoriosos.

Este primeiro quarto do século XXI é um período de transição. Da hegemonia norte-americana ao seu declínio e, quem sabe, sua decadência.

É, então, antes de tudo, um período de surgimento dos Brics, o fenômeno novo e mais importante deste novo século. Uma aliança, pela primeira vez, entre a força econômica da China, a força militar da Rússia e a capacidade de articulação do Brasil, aos quais se unem uma série cada vez maior de países, entre eles países petroleiros, antes aliados estratégicos dos Estados Unidos.

Além disso, houve outras mudanças fundamentais, todas positivas. Entre elas, a passagem da Igreja Católica de uma posição conservadora a uma posição progressista, desde o primeiro papa argentino, o Papa Francisco.

Outro aspecto positivo é a expansão da China, que passou a ser a primeira potência tecnológica do mundo. Pela primeira vez, os Estados Unidos foram superados nesse aspecto.

No entanto, o que os Estados Unidos mantêm é a supremacia no modo de vida – o american way of life –, que tem nos shopping centers seu estilo de vida. Um estilo de vida centrado nas marcas, predominantemente norte-americanas.

Este aspecto não muda, nem neste quarto de século fundamental. É uma sobrevivência importante do período de hegemonia norte-americana. É, como tudo no mundo, um período contraditório, mas que tem no declínio da hegemonia norte-americana e na ascensão dos Brics seu aspecto determinante.

Daí seu caráter de período de transição. Projeta para o século XXI a continuidade do declínio norte-americano e a ascensão de uma nova coalizão internacional.

O que reserva o mundo pós-hegemonia norte-americana e pós-neoliberal?

Será, como todo período, um período contraditório, mas com um aspecto predominante. Será, com certeza, um período de retomada de um ciclo longo expansivo da economia, superando a era neoliberal.

Pode-se, desde agora, projetar o novo século como o primeiro sem a hegemonia absoluta dos Estados Unidos. O primeiro do surgimento de um bloco anti-norte-americano, que tende, cada vez mais, a ser hegemônico.