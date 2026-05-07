Uma conquista para uma nova nação

Com menos destaque do que merecia, a Câmara de Deputados acaba de aprovar um projeto de valor inegável para a construção de um país capaz de ser dono do próprio destino e alimentar um futuro melhor para as próximas gerações de brasileiras e brasileiros.

Num momento especialmente delicado para o futuro do país, o Congresso acaba de aprovar a Política Nacional de Minerais Críticos Estratégicos, um passo fundamental para assegurar o controle da nação sobre as riquezas de nosso subsolo, uma reserva de prosperidade até agora adormecida, e alvo permanente da cobiça de potências estrangeiras.

Em nota divulgada ontem, assinada pela liderança do Partido dos Trabalhadores, o governo Lula registrou a importância da decisão com o destaque merecido:

"O Presidente Lula se consolida como grande líder mundial que terá em suas mãos melhores condições para seguir orientando a política nacional de minerais críticos, proteger as riquezas minerais brasileiras de interesses estrangeiros”, diz o documento, em justíssima celebração diante de uma conquista decisiva para várias gerações de brasileiras e brasileiros.

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