Uma vez mais, a Revolução não será transmitida

A Revolução Bolivariana está sendo, mais uma vez, vítima de um intenso assédio por parte do imperialismo estadunidense e seus serviçais pelo mundo afora. Como sabemos, isto já se deu em diversas ocasiões anteriores. A mais ousada das investidas teve lugar em 2002, quando todas as forças internas vinculadas aos interesses do grande capital venezuelano e dos centros estrangeiros hegemônicos desfecharam um golpe militar para depor o Presidente Hugo Chávez e restituir ao comando do país os grupos tradicionalmente ligados à orientação estadunidense.

No entanto, o que os articuladores e executores locais do golpe e seus mentores gringos não souberam avaliar corretamente foi a reação das massas populares venezuelanas diante daquela agressão. Assim, em menos de 48 horas, a corajosa, decidida e multitudinária mobilização do povo nas ruas encurralou os golpistas, esmagou seus planos e pôs fim ao golpe, restituindo ao comando da nação aquele a quem o povo havia escolhido para governá-lo, Hugo Chávez.

Nos dias de hoje, os aliados internos do imperialismo estadunidense sabem muito bem que não têm a mínima possibilidade de levar adiante um projeto de derrocada do Governo Bolivariano semelhante ao que tentaram impulsar em 2002. É que, nestes 23 anos trancorridos desde a fatídica tentativa anterior, as massas populares Bolivarianas aprenderam ainda melhor a lidar com os lacaios do grande capital multinacional e inimigos internos de sua pátria. Por isso, são capazes de neutralizar e derrotar toda e qualquer investida contra o governo com o qual estão identificadas.

Por outro lado, as instituições militares foram radicalmente revolucionadas e, atualmente, se constituem em um dos pilares de defesa da soberania e dos direitos do conjunto do povo. Portanto, já não é possível encontrar nas Forças Armadas Bolivarianas atores significativos que se dsponham a agir contra as aspirações das maiorias nacionais.

Em vista do que acabamos de expressar, os que defendem os interesses do imperialismo parecem vislumbrar como sua única alternativa para a destituição do Governo Bolivariano uma intervenção direta das forças militares do próprio império. É isto o que explica o desplegue de milhares de tropas e equipamentos militares dos Estados Unidos para cercar e bloquear a Venezuelana.

No entanto, convém recordar como o povo revolucionário Bolivariano foi capaz de infligir aos agentes do grande capital aquela estrondosa derrota de 2002. Com esta finalidade, queria sugerir a todos que revejam com atenção o documentário A Revolução não Será Transmitida. Para tal, o vídeo, devidamente traduzido e legendado, está disponível em: https://www.dailymotion.com/video/x9tbche .