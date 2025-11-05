“Podemos assistir ao Vietnã da América Latina, na Venezuela", diz João Cezar de Castro Rocha

247 - O professor e analista geopolítico João Cezar de Castro Rocha avalia, em entrevista à TV 247, que os Estados Unidos terão dificuldades em enfrentar as milícias populares da Venezuela, caso o governo de Donald Trump opte por uma invasão ao país latino-americano.

Ao analisar a situação na Venezuela, Castro Rocha avaliou que o deslocamento de tropas terrestres e porta-aviões dos EUA para as proximidades do país evidenciam a possibilidade real de uma invasão terrestre, com o objetivo de derrubar o governo do presidente Nicolás Maduro.

Ele também previu que uma aventura dos EUA poderia gerar graves problemas às forças de Trump, comparáveis inclusive à guerra do Vietnã. "Se as forças bolivarianas estiverem de fato unidas e o povo venezuelano que defende Nicolás Maduro também, teremos o Vietnã na América Latina", disse Castro Rocha.

"Nada é mais poderoso do que uma guerra de libertação nacional. Historicamente, elas têm o poder de unir povos que antes estavam desunidos", continuou.

Ainda segundo o professor, na América Latina, o exército venezuelano "talvez seja o único não desprezível". "Pode resultar em uma surpresa muito grande para as forças dos EUA", disse Castro Rocha.

Assista à entrevista ao Boa Noite 247 (04/11/2025), na TV 247: