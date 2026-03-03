Valdemar fala de R$ 3 milhões do cunhado de Vorcaro para Bolsonaro e a mídia abafa

Se fosse uma revelação que envolvesse os inimigos número um do rebanho da mídia, os ministros do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, os jornalões e os portais de direita (e até de esquerda) estariam dando todo destaque, mas como o receptador dos recursos é Jair Bolsonaro estão todos inexplicavelmente calados, fingindo-se de mortos, com raríssimas exceções.

No programa Canal Livre de domingo o chefe do PL, Valdemar Costa Neto, declarou: "Ele [Fabiano Zeitel, cunhado de Vorcaro do Banco Master] deu 3 milhões na campanha do Bolsonaro, deu diretamente na conta do Bolsonaro, na conta do partido também entrava dinheiro...".

Fica evidente que há um acerto de mídia (envolvendo Globo, Estadão, Folha, etc.) para ocultar notícias que sejam prejudiciais ao esforço de crescimento da campanha de Flávio Bolsonaro, mesmo quando essas notícias surgem de maneira aberta, "em on", na boca do próprio dono do partido do bolsonarismo.

A notícia da doação, com todas as digitais suspeitas, passou batido. Nenhum veículo deu as manchetes que, em sua ânsia de atacar o Supremo, reservavam para Toffoli e Moraes. Não deram destaque em suas capas. A maioria simplesmente ignorou também em seu noticiário interno.

Esse será o padrão neste ano de ordem unida para derrotar Lula a qualquer custo.