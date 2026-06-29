"O secretário norte-americano, Marco Rubio, acolheu a oferta do senador brasileiro de disponibilizar uma equipe de transição, caso Flávio seja eleito nas eleições presidenciais, sinalizando disposição de Washington em trabalhar com o próximo governo."

Onde está a soberania nacional?

Estaria em default?

Se continuar nesta toada, a subserviência poderá tornar-se viral ou até genética.

Como responder a essas questões, se ainda vivemos em um porão educacional? Grande parte da sociedade permanece sem iluminação intelectual; o conhecimento é distribuído de forma seletiva, e isso é planificado. Basta lembrar da política dos sigilos institucionalizados, que restringe a transparência.

As notícias verdadeiras também vêm se tornando um capital cada vez mais exclusivo e mal canalizado. Esse processo favorece a desinformação e produz inconsistências na percepção da realidade. Os veículos de comunicação comprometidos com o modelo neoliberal explorador, como a Globo, por exemplo, realizam a lavagem cerebral necessária ao trabalho de deseducação e alienação.

Contudo, a literatura nos lega:

"A política externa brasileira orienta-se pela promoção do diálogo soberano, buscando evitar o alinhamento automático a agendas protecionistas globais. A pasta reforça o respeito à autodeterminação dos povos e defende o sistema multilateral de comércio como o meio mais justo de equilibrar as assimetrias."

Por isso, em repúdio ao conteúdo do primeiro parágrafo, o verdadeiro patriota dirá:

"Pai, afasta de mim este cálice!"