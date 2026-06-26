Em carta, Marco Rubio confirma que Flávio Bolsonaro age contra os interesses do Brasil

247 – O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, respondeu oficialmente à carta enviada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), reafirmando o apoio do governo do presidente Donald Trump à aplicação de novas tarifas comerciais contra o Brasil e à classificação das facções Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas.

Na correspondência, Rubio reforça que permanecem divergências relevantes entre Brasil e Estados Unidos na área comercial e destaca que a investigação conduzida pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR) poderá resultar na adoção de sobretaxas contra produtos brasileiros, conforme o processo iniciado durante o governo de Donald Trump.

Ao abordar a investigação comercial, Rubio afirma que o representante comercial dos Estados Unidos, embaixador Jamieson Greer, já havia exposto a posição americana. Segundo a carta, "deixou claro" que os dois países ainda enfrentam "diferenças substanciais" sobre a conclusão do processo.

O secretário explica que Greer propôs a abertura de uma fase de consulta pública antes da decisão definitiva da administração americana. Conforme a tradução divulgada pelo g1, Rubio escreveu:

"Ele [Jamieson Greer] propôs uma ação responsiva para comentário público. Esta determinação e a proposta de ação responsiva [sobretaxas] decorrem de uma investigação iniciada em julho de 2025 sob a direção específica do Presidente Trump."

O USTR é o órgão responsável por formular e negociar a política comercial dos Estados Unidos. Além de conduzir investigações sobre práticas consideradas prejudiciais ao comércio americano, pode recomendar medidas como a imposição de tarifas sobre produtos de outros países.

EUA detalham pontos de divergência com o Brasil

Na resposta enviada ao senador brasileiro, Rubio também enumera os principais temas que, segundo o governo americano, ainda impedem um entendimento entre os dois países no campo comercial.

Entre os pontos mencionados estão:

tarifas preferenciais consideradas injustas;

barreiras ao acesso ao mercado brasileiro de etanol;

desmatamento ilegal;

proteção da propriedade intelectual.

Segundo o governo americano, a audiência pública prevista faz parte do procedimento estabelecido pela legislação comercial dos Estados Unidos e permitirá que empresas, entidades e governos apresentem manifestações antes da decisão final da administração de Donald Trump sobre a adoção das medidas.

Rubio agradece apoio de Flávio Bolsonaro sobre facções

Outro tema abordado na carta é a recente decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como "Terroristas Globais Especialmente Designados" e "Organizações Terroristas Estrangeiras".

Rubio agradece o apoio manifestado por Flávio Bolsonaro à medida e afirma:

"Os Estados Unidos reconhecem que a violência e as sofisticadas redes criminosas dessas facções ameaçam a segurança de cidadãos honestos em nosso hemisfério compartilhado. Ao visar suas redes financeiras, de drogas e de armas, estamos tomando medidas decisivas para proteger os povos brasileiro e americano do crime organizado transnacional."

Secretário destaca aproximação política

No início da correspondência, Marco Rubio também agradece a carta e a visita realizada por Flávio Bolsonaro a Washington, ressaltando convergências entre ambos.

O secretário escreveu:

"Obrigado por sua carta e por sua recente visita a Washington. Compartilho de sua convicção de que a amizade duradoura entre os Estados Unidos e o Brasil deve permanecer ancorada em valores compartilhados, respeito mútuo e uma visão unificada para a segurança e prosperidade do Hemisfério Ocidental."

De acordo com o conteúdo divulgado pelo g1, Rubio encerra a resposta mencionando o otimismo manifestado por Flávio Bolsonaro em relação às eleições presidenciais brasileiras de outubro.

Segundo a reportagem, a carta revela que o senador informou ao governo americano que colocaria à disposição uma "equipe de transição" caso fosse eleito presidente da República. Rubio afirma que essa proposta foi registrada pelo governo dos Estados Unidos e conclui que o país está disposto a trabalhar com os líderes escolhidos pelo povo brasileiro em busca de uma estrutura de investimentos considerada mutuamente benéfica.