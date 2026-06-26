Esposa de Flávio Bolsonaro amplia briga com Michelle e fala em "projetos perversos"

247 - A esposa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ampliou a briga com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro nas redes sociais ao publicar uma citação bíblica sobre “projetos perversos” e “contendas entre irmãos”, horas depois de a ex-primeira-dama compartilhar um versículo sobre mentiras. A troca de mensagens ocorre em meio à crise interna no PL provocada por divergências sobre alianças eleitorais no Ceará.

Michelle havia divulgado vídeos nos quais acusa Flávio Bolsonaro de tê-la “maltratado” e “desrespeitado”. A tensão ganhou novo capítulo nesta sexta-feira (26), quando a ex-primeira-dama publicou uma passagem bíblica dizendo que “falsas testemunhas” não ficarão impunes.

“A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Salmo 34:13”, compartilhou Michelle Bolsonaro.

Poucas horas depois, Fernanda Bolsonaro, dentista e mulher de Flávio, respondeu também com uma mensagem bíblica. A publicação mencionava “língua mentirosa”, “projetos perversos” e pessoas que semeiam conflitos entre irmãos.

“Provérbios 6:16-1. Há seis coisas que o Senhor odeia, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos".

A disputa pública tem como pano de fundo uma divergência dentro do PL no Ceará. Flávio Bolsonaro e parte da direção do partido defendem apoio a Ciro Gomes (PSDB) na disputa pelo governo estadual. Michelle, por sua vez, é contrária à aliança e expôs sua insatisfação nas redes sociais.

Nos vídeos publicados na quarta-feira (24), Michelle afirmou que foi tratada de forma ríspida pelo senador. A ex-primeira-dama declarou que se sentiu “maltratada e desrespeitada” por Flávio Bolsonaro durante a queda de braço política sobre os rumos do partido.

Fernanda Bolsonaro já havia se manifestado em defesa do marido no dia em que os vídeos foram divulgados. Na ocasião, afirmou que sua avaliação sobre Flávio é baseada na convivência familiar.

“Como esposa, eu escolho olhar para aquilo que vejo todos os dias: um homem leve, respeitoso, carinhoso, restaurado e um pai dedicado às nossas duas filhas. Tudo o que fazemos nasce do mesmo desejo: que elas cresçam em um Brasil onde possam viver com liberdade, segurança, valores e oportunidades para realizar seus sonhos. As pessoas podem discordar dos caminhos, mas eu nunca tive dúvidas sobre a sinceridade desse propósito”.

Após a repercussão das críticas de Michelle, Flávio Bolsonaro também publicou uma mensagem nas redes sociais. O senador afirmou que não teve intenção de ofender a ex-primeira-dama, mas reforçou o desgaste ao dizer que tentou contato com ela e foi ignorado.

A crise ocorre em um momento estratégico para Flávio, que tenta consolidar sua pré-campanha e ampliar a participação feminina em sua agenda política. O senador busca a presença de Michelle em um evento voltado a mulheres, mas, até agora, ela não confirmou se participará da atividade.