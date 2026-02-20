Vestimos a camiseta da CTMA!, mesmo tendo recebido, há poucos dias, a triste notícia de que a Editora UNISINOS encerrou suas atividades permanentemente.

A Editora UNISINOS foi muito importante no registro, ainda no bom e velho formato papel, do livro sobre o “(...) 'Curso de Especialização Ciências da Terra e Meio Ambiente', com bolsas de estudo da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).

O ano era 1996 e estava trabalhando na UNISINOS (Universidade do Vale do Rio dos Sinos) em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. A história desse Curso está relatada no livro

'Ciências da Terra e Meio Ambiente: Diálogos Para (Inter) Ações no Planeta' [1] que conta como foi concebida a sua montagem visando, com os assuntos abordados nos seus dez módulos, proporcionar o equacionamento teórico e prático de problemas ambientais. Dirigido a profissionais de nível superior, como geólogos, agrônomos, geógrafos, engenheiros civis, arquitetos, entre outros, depois de mais de três meses de aulas ministradas por professores gabaritados da área ambiental, esse Curso contou, quase ao seu final, com a participação do professor Aziz Ab’Saber, que ministrou o nono módulo, intitulado 'Metabolismo Urbano'.”

Nunca é demais lembrar que “Se tomarmos apenas o ensino superior, como uma das referências para a discussão em salas de aula das questões ambientais do planeta, pode-se dizer, até com certa tranquilidade, que existem quadros de docentes e de alunos capazes de promover estudos nessa área fundamental para a qualidade da vida humana e dos seres terrestres que vivem do nosso lado. Porém, sem política pública adequada e voltada para a maioria da população fica difícil remar contra a 'maré negra'. Insistir no âmbito e nos corredores das universidades por maior apoio à pesquisa, sem dúvida, faz sentido como instrumento de pressão no curto e no médio prazo. Ao longo prazo, eleger os candidatos para nos governar que estão preocupados com a nossa casa maior, o planeta Terra, continua sendo o melhor caminho.” [2]

Para concluir, espera-se que esse livro possa ser encontrado, um dia, em formato digital para ser acessado por um maior número de pessoas interessadas nesse tema das Ciências da Terra e Meio Ambiente (CTMA) e, por isso, reproduzimos aqui um pensamento do professor Aziz Ab’Saber cada vez mais atual: “É preciso lembrar que ninguém escolhe o ventre, a localização geográfica, a condição socioeconômica e a condição cultural para nascer. Nasce onde o acaso determinar. Por isso, temos que cuidar de todos aqueles que estão em todos os recantos deste planeta.”