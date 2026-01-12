Vitória histórica do cinema brasileiro

Num país que atravessou 20 anos de ditadura com jornais sob censura e a oposição sob perseguição permanente, numa brutalidade que incluiu a banalização da tortura e assassinato, é preciso aplaudir toda iniciativa para recuperar uma história que não pode ser esquecida.

Obra dedicada a contribuir na reconstituição das dores, dilemas e crimes da época, "O Agente Secreto" acaba de ter sua qualidade confirmada pelo Globo de Ouro, um dos premios mais relevantes do cinema mundial.

Não apenas ganhou o prêmio principal, de Melhor Filme, mas assegurou um segundo troféu para um trabalho inegável -- a interpretação de Wagner Moura, que recebeu o titulo de Melhor Ator.

Como se sabe, vivemos num país onde o cinema já produziu obras dignas da primeira linha internacional, mas nem sempre recebeu o merecido reconhecimento de brasileiras e brasileiras. O Agente Secreto é uma boa oportunidade para o reconhecimento da cultura -- e da história -- do país.

Alguma dúvida?