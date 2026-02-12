Vocês acham que vão parar em Toffoli?

A Polícia Federal denunciou nesta semana que o ex-presidente do Banco Central Roberto Campos Neto deixou o banco Master à vontade para construir a bomba que lesou fundos de pensão e investidores desavisados.

O banqueiro Daniel Vorcaro recebeu 18 avisos do Banco Central, ignorou todos e continuou construindo a sua bomba atômica financeira. Campos Neto sequer foi cobrado pela imprensa de direita, já que a de esquerda está focada em Dias Toffoli.

A imprensa de direita não cobra porque está enrolada com o neto do economista que congelou o salário-mínimo durante a ditadura e a de esquerda não vai com a cara de Toffoli e, como fez com Dilma em 2013, tem que mostrar que não tem lado.

Mas a imprensa de direita tem lado e sabe muito bem qual é. Está nadando de braçada no caso Toffoli. Se o STF se amedrontar e entregar a cabeça dele, o próximo será Alexandre de Moraes. E depois Gilmar Mendes.

Empoderado, o Congresso Inimigo do Povo não vai deixar passar os ministros que Lula quiser indicar. O mais provável é que, com o Supremo emasculado, invente um crime de responsabilidade para Lula, derrube-o e torne Alckmin uma “rainha da Inglaterra”.

Como fez Trump na Venezuela.

Vão em frente, mostrem a superioridade moral. Como em 2013. Eram todos idealistas. Tiraram a extrema-direita do sarcófago e, depois, foram sendo chutados no traseiro por ela até saírem da avenida Paulista. Dali para a presidência, foram meros cinco anos.

Mas há um risco de não conseguirem. Temos o melhor Supremo Tribunal Federal da História, que atraiu a admiração do mundo para o Brasil. Não admira que esteja sendo esquartejado com a ajuda daqueles que deveriam aplaudi-lo...

O Brasil é assim.