Volta Grande do Xingu: a disputa real não é pela lei, é pelo território

Por Reynaldo Aragon e Luciana Bauer

Mesmo diante de condicionantes não plenamente cumpridas e de uma consulta contestada, o que se vê no Xingu é a pressão contínua para transformar garantias constitucionais em formalidades, abrindo caminho para a expropriação de territórios indígenas sob o verniz da legalidade

A normalidade que não deveria ser normal

Há algo de profundamente errado quando a abertura de uma nova frente de mineração sobre a Volta Grande do Xingu passa a ser tratada como rotina administrativa. No papel, fala-se em licença, condicionantes, pareceres e recursos. Na vida real, fala-se de um território indígena e ribeirinho submetido mais uma vez à pressão combinada do capital extrativista, do aparato estatal e de uma linguagem técnica que tenta converter conflito histórico em procedimento. Em abril de 2026, o projeto da canadense Belo Sun voltou a avançar: a Semas do Pará concedeu licença de instalação em 14 de abril, autorizando etapas como supressão vegetal e terraplanagem, enquanto o TRF1 já havia restabelecido provisoriamente a eficácia da antiga licença em fevereiro. Ao mesmo tempo, o MPF, a Funai e organizações indígenas seguem sustentando que as exigências impostas pela própria Justiça não foram integralmente cumpridas e que persistem riscos graves e pendências decisivas, sobretudo em relação ao componente indígena e à consulta prévia.

É justamente aí que o caso deixa de ser um debate técnico e revela sua natureza real. O que está em curso não é apenas a tentativa de viabilizar um empreendimento, mas de naturalizar a ideia de que direitos indígenas podem ser rebaixados à condição de etapa administrável, negociável, contornável. Quando isso acontece, o país inteiro adoece um pouco. Porque já não se discute só uma mina de ouro. Discute-se quem tem força para impor ao Xingu mais uma rodada de expropriação sob o verniz da legalidade. E quando a lei começa a funcionar menos como limite ao poder econômico e mais como linguagem para acomodá-lo, o que se vê não é desenvolvimento. É dominação com protocolo.

O que está sendo chamado de “cumprimento”

O centro da disputa hoje não é mais a existência do projeto, mas a tentativa de afirmar que ele já atende às condições impostas pela própria Justiça. E essas condições não são abstratas. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região foi explícito ao estabelecer que a validade da Licença de Instalação depende de dois elementos objetivos e cumulativos: um Estudo do Componente Indígena construído com dados primários, nos termos exigidos pela Funai, e a realização de consulta prévia, livre e informada às comunidades potencialmente afetadas, conforme seus próprios protocolos.

O que está em disputa, portanto, é se essas exigências foram de fato cumpridas ou se estão sendo tratadas como formalidades passíveis de validação posterior. A decisão de primeira instância, em janeiro de 2026, foi clara ao negar o reconhecimento desse cumprimento e manter suspensa a eficácia da licença justamente por entender que ainda há lacunas relevantes, inclusive com manifestação contrária do Ministério Público Federal e da própria Funai.

Do outro lado, a empresa sustenta que apresentou estudos, realizou consultas e obteve anuência de parte das comunidades, argumento que encontrou respaldo provisório em decisão posterior no âmbito do agravo. É esse desencontro que define o momento atual: não há consenso jurídico, há disputa ativa sobre o que conta como cumprimento válido quando se trata de direitos indígenas.

E é nesse ponto que o problema ganha densidade. Porque, quando aquilo que deveria ser condição material para proteção de povos e territórios passa a ser objeto de interpretação flexível, o risco deixa de ser apenas ambiental ou social. Ele se torna institucional. O que está sendo testado não é apenas um projeto de mineração, mas a capacidade do próprio ordenamento jurídico de sustentar, na prática, os limites que afirma reconhecer no papel.

A fissura central: quem conduz a consulta

Se há um ponto em que o caso do Xingu deixa de ser técnico e se torna incontornavelmente político, é na forma como a consulta às comunidades indígenas foi conduzida. Porque aqui não se discute apenas se houve consulta, mas quem a organizou, em que condições e com quais limites. E isso muda tudo.

Nos autos, há um elemento que deveria, por si só, acender um alerta: a consulta foi conduzida por consultoria contratada pela própria empresa interessada no empreendimento. Não pelo Estado. Não por um órgão público independente. Mas por uma estrutura financiada por quem tem interesse direto na liberação do projeto.

Isso não é um detalhe procedimental. É o centro do problema. Porque o direito à consulta prévia, livre e informada, previsto na Convenção 169, não é uma formalidade participativa. Ele existe justamente para garantir que povos afetados tenham poder real de decisão sobre o que incide sobre seus territórios. Quando essa consulta é operacionalizada sob a lógica do empreendedor, o que se produz não é autodeterminação. É gestão do consentimento.

A própria documentação do processo aponta fragilidades que aprofundam essa fissura. Há questionamentos sobre a exclusão de comunidades diretamente afetadas, especialmente indígenas desaldeados, e sobre a ausência de participação efetiva de órgãos estatais responsáveis. Essas lacunas não são meros problemas técnicos. Elas atingem o núcleo do direito que se pretende demonstrar cumprido.

E é aqui que o texto precisa ser honesto com o leitor: não se trata apenas de divergência jurídica sobre etapas do licenciamento. O que está em jogo é se o direito à consulta será tratado como um instrumento de decisão coletiva ou como uma etapa administrável dentro de um processo já orientado para viabilizar o empreendimento.

Quando a consulta deixa de ser um momento de escolha e passa a ser uma fase de acomodação, o resultado já está dado antes mesmo de começar. E é nesse ponto que o caso do Xingu revela algo maior: não é só o território que está sob disputa. É o próprio sentido do que se chama de participação.

O conflito real: não é jurídico, é material

A disputa que se desenrola no Xingu é apresentada como um embate jurídico complexo, cheio de decisões, recursos e interpretações técnicas. Mas essa é apenas a superfície. O que está em jogo é mais direto e mais antigo: a pressão de um projeto de exploração mineral, conduzido por capital estrangeiro, sobre um território historicamente ocupado por povos que não participaram da decisão de transformá-lo em área de extração.

O direito entra nesse processo como forma, como linguagem, como mediação. Mas o conteúdo da disputa é material. De um lado, uma lógica de expansão que trata o território como recurso disponível. De outro, modos de vida que dependem da integridade desse mesmo território para existir. Entre esses dois polos, o Estado oscila. Reconhece direitos, estabelece condicionantes, impõe exigências, mas ao mesmo tempo permite que o processo avance sob pressão econômica e institucional.

Essa contradição não é nova. Ela estrutura a forma como grandes empreendimentos se instalam na Amazônia há décadas. O que o caso da Volta Grande do Xingu mostra, com clareza rara, é como essa engrenagem funciona hoje. O conflito é traduzido em termos técnicos, os limites são convertidos em etapas, e a disputa real, que é sobre quem decide e quem perde, é deslocada para dentro de processos que nem sempre conseguem sustentar o peso político do que está em jogo.

Por isso, reduzir o caso a uma divergência jurídica sobre cumprimento de condicionantes é perder o essencial. O que se vê é a tentativa de fazer avançar um projeto materialmente impactante enquanto ainda se discute, no próprio campo institucional, se as condições mínimas para sua existência foram de fato atendidas. Nesse intervalo, o território não fica em suspenso. Ele já está sob pressão.

O que está sendo naturalizado

O ponto mais inquietante de tudo isso não é apenas o avanço de um projeto de mineração sobre um território sensível. É a forma como esse avanço passa a ser absorvido como parte do funcionamento normal das instituições. A cada nova decisão, a cada nova etapa, a cada nova justificativa técnica, o que deveria ser exceção vai sendo incorporado como rotina.

Direitos que existem para estabelecer limites claros começam a ser tratados como exigências ajustáveis. A consulta, que deveria ser um instrumento de decisão dos povos, aparece como uma fase do processo. As condicionantes, que deveriam proteger territórios e comunidades, passam a ser discutidas como obstáculos a serem superados. E o próprio conflito vai sendo traduzido em linguagem burocrática, como se fosse possível resolver uma disputa dessa natureza apenas com procedimentos.

Esse deslocamento é sutil, mas profundo. Porque ele altera a percepção coletiva do que está em jogo. Quando tudo passa a ser apresentado como um problema técnico, perde-se a dimensão política do processo. E, com isso, perde-se também a capacidade de reconhecer o momento em que uma linha está sendo cruzada.

No caso do Xingu, essa linha não está escondida. Ela aparece nas pendências ainda abertas, nas divergências entre instituições, nas comunidades que seguem questionando o processo e na insistência em fazer avançar o empreendimento mesmo diante dessas incertezas. Ainda assim, o movimento continua.

É assim que a expropriação se consolida no tempo. Não por um gesto abrupto, mas por uma sequência de decisões que, isoladamente, parecem justificáveis, mas que, somadas, produzem um resultado que dificilmente seria aceito se apresentado de forma direta.

O Xingu como limite histórico

O que está em jogo na Volta Grande do Xingu não é apenas a instalação de uma mina. É a definição concreta do que o país está disposto a aceitar como desenvolvimento, como legalidade e como respeito aos seus próprios limites constitucionais.

Ali, todas as camadas se encontram. Um território já pressionado por grandes obras. Povos que seguem lutando para manter suas condições de existência. Um Estado que reconhece direitos, mas não consegue sustentá-los com a mesma força com que viabiliza projetos econômicos. E um capital que avança exatamente nesses espaços de ambiguidade.

O caso do Xingu não é exceção. Ele é revelador. Mostra, com clareza incômoda, como decisões estruturais são tomadas no Brasil contemporâneo. Mostra que a disputa não termina quando entra no Judiciário. Apenas muda de forma. E, sobretudo, mostra que, quando a proteção de direitos depende de interpretações flexíveis, o resultado tende a favorecer quem tem mais capacidade de pressão.

Chega um momento em que não é mais possível tratar isso como um processo em andamento. É preciso reconhecer o que está sendo decidido, na prática. Não apenas sobre uma mina, mas sobre o valor real que se atribui à autodeterminação dos povos e à integridade dos territórios que sustentam suas vidas.

A Volta Grande do Xingu se tornou um limite. E a forma como esse limite for tratado dirá muito menos sobre um empreendimento específico e muito mais sobre o tipo de país que está sendo construído.

Artigo publicado originalmente em <código aberto>