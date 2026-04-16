Brasil retomou protagonismo econômico no governo Lula, afirma Mercadante em evento na Espanha

247 - O Brasil vive um grande momento para atrair novos investimentos internacionais nas mais diversas áreas, afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, durante evento realizado pela Câmara de Comércio Brasil-Espanha (CCBE) e pela Fundação Conselho Espanha-Brasil (FCEB), em Madri, Espanha, nesta terça-feira (14).

No evento que reuniu executivos de grandes empresas, entidades financeiras e órgãos públicos, Mercadante destacou o desempenho positivo de diversos indicadores econômicos do país no governo do presidente Lula e que recolocaram o país em destaque internacional. “Brasil tem registrado crescimento do PIB próximo de 3% nos últimos anos, acompanhado de redução da inflação e de uma taxa de desemprego em níveis historicamente baixos. Sob esse cenário, o governo do presidente Lula promove avanços em investimentos sustentáveis, como programas de restauração ambiental na Amazônia e projetos voltados à descarbonização da indústria e da agricultura.”

Sobre o cenário internacional, Mercadante observou que “o atual contexto global abre uma oportunidade para fortalecer a relação entre a Europa e a América Latina”. Nesse sentido, convidou empresas espanholas a “ampliar sua participação em projetos de infraestrutura, energia renovável, saúde, inovação tecnológica e inteligência artificial no Brasil”. Durante o encontro, também foi feito um chamado para intensificar a cooperação econômica e tecnológica entre os dois países, aproveitando o crescente interesse empresarial e as oportunidades oferecidas pela economia brasileira em setores estratégicos.

O presidente do BNDES destacou o papel do Banco como instrumento-chave no desenvolvimento do Brasil. “Uma instituição com mais de sete décadas de história, que financia projetos estratégicos em infraestrutura, inovação e transição energética e que, nesta gestão, administra um volume significativo de crédito para apoiar o crescimento econômico, o investimento empresarial e a modernização dos setores produtivos no país.”

O almoço de trabalho foi presidido por Trinidad Jiménez, presidente da CCBE, que destacou a importância estratégica das relações bilaterais entre os dois países. “A Câmara de Comércio é uma plataforma empresarial e, como tal, seu principal objetivo é fortalecer a relação entre Brasil e Espanha. A Espanha já é o segundo maior investidor no Brasil, e aspiramos ampliar cada vez mais nossa presença”.

O evento contou ainda com a participação de Luiz Alberto Figueiredo Machado, embaixador do Brasil no Reino da Espanha, que destacou “a visão de futuro” de Mercadante e sua capacidade, por meio do BNDES, “de ajudar a impulsionar tudo o que diz respeito ao desenvolvimento do país”.