BNDES libera R$ 279 milhões para plano de inovação da Embraer

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 279 milhões para a Embraer, com o objetivo de apoiar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica da fabricante brasileira. Os recursos serão destinados à criação de novas tecnologias que poderão ser incorporadas à atual linha de produtos da companhia.

Segundo o banco, o financiamento faz parte do programa BNDES Mais Inovação, voltado ao fortalecimento da competitividade industrial. Em nota, a instituição afirmou que “com os recursos do [programa] BNDES Mais Inovação, a empresa irá pesquisar novas tecnologias que poderão ser incorporadas à atual linha de produtos”.

De acordo com o banco, o crédito integra um volume de R$ 28,8 bilhões aprovado para a Embraer desde janeiro de 2023, início do atual governo. O montante representa um crescimento de 108% em relação ao período entre 2019 e 2022, quando foram liberados R$ 13,8 bilhões.

Além do financiamento, o BNDES também investiu na Eve, subsidiária da Embraer dedicada ao desenvolvimento de aeronaves elétricas de decolagem vertical, conhecidas como “carros voadores”. O aporte, anunciado em agosto do ano passado, foi de cerca de R$ 405 milhões.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou a importância estratégica do setor aeronáutico. Segundo ele, “com o financiamento, o BNDES vai apoiar o plano de inovação que será executado integralmente no Brasil, garantindo a qualificação da mão de obra brasileira e abrindo cada vez mais mercados no exterior”.

Já o CEO da Embraer, Francisco Gomes Neto, afirmou que a inovação é central para a estratégia da empresa. Ele ressaltou que o avanço tecnológico é um dos pilares para o crescimento tanto no mercado nacional quanto internacional.

Atualmente, a Embraer emprega cerca de 21 mil trabalhadores diretamente no Brasil. A empresa mantém unidades industriais e centros de serviços em diversas cidades do interior paulista, além de escritórios de engenharia em Minas Gerais e Santa Catarina.