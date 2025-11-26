Ambipar treina no litoral norte paulista para resposta a emergências marítimas em área de conservação

247 - A Ambipar, empresa líder global em soluções ambientais, realizou na última semana um treinamento de simulação de resposta a emergências em ambiente marítimo.

O exercício foi realizado no Arquipélago de Alcatrazes, em São Sebastião, situado no litoral Norte de São Paulo, que abriga um terminal portuário com intenso tráfego de navios petroleiros e carregamentos de diversos produtos químicos e combustíveis, representando potenciais riscos de derramamento.

A região é uma Unidade de Conservação federal, criada em 2016 e administrada pelo ICMBio.

O exercício teve caráter prático, simulando cenários reais para a equipe Ambipar responsável pelo atendimento a desastres ambientais nesta região da costa brasileira.

“A Ambipar realiza mais de 100 treinamentos e simulados por ano, em diferentes modais, e cada exercício é seguido de análises de melhoria contínua, reforçando nossa capacidade de atender clientes com excelência. Somos o principal player no setor de resposta a emergências ambientais, com expertise reconhecida e rigorosa avaliação de nossos serviços pelas instituições competentes”, explica Everaldo Savatin, diretor operacional da Ambipar.

Cerca de 60 profissionais participaram da simulação, que incluiu lançamento de barreiras, arraste de petróleo e recolhimento de material perigoso, utilizando equipamentos avançados, como rebocadores de grande porte, barreiras marítimas e drones. O objetivo é garantir que os protocolos de contenção e mitigação de acidentes sejam executados de forma segura e eficaz.

“Para os nossos clientes, esses treinamentos são estratégicos, pois demonstram aos órgãos fiscalizadores que eles possuem capacidade operacional para prevenir e responder a acidentes, minimizando riscos e reforçando a segurança de suas operações”, completa Everaldo.