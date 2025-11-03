Atacadão recebe 1º lote de carne JBS com rastreabilidade individual

247 - O Grupo Carrefour Brasil dará início este mês à venda do primeiro lote de carne bovina rastreada do Pará, nas lojas do Atacadão no estado, em uma ação pioneira realizada em parceria com o Governo do Estado do Pará,a organização de conservação ambiental The Nature Conservancy (TNC), JBS e outros frigoríficos. O Atacadão será a primeira rede do país a oferecer a carne proveniente de animais “brincados” — rastreados individualmente segundo a nova política pública estadual.

A entrega, de 12 toneladas, aconteceu no dia 03 de novembro nas lojas Icoaraci e Portal da Amazônia, em Belém. O Grupo Carrefour aderiu ao Programa Pecuária Sustentável do Pará, em abril deste ano. A política pública prevê a identificação de 100% dos animais com brincos eletrônicos até 2027, promovendo transparência e combate ao desmatamento ilegal.

O Grupo Carrefour e todos seus negócios já realizam rastreabilidade por lote, utilizando a GTA (Guia de Trânsito Animal). Com esta iniciativa, a empresa vai além, incentivando a rastreabilidade individual de cada animal, que possibilitará também o rastreio e análise de conformidade de fazendas indiretas que fornecem para a cadeia.

“A rastreabilidade individual é um avanço importante, pois permite análises mais precisas de conformidade, incluindo fornecedores indiretos, e ao mesmo tempo aproxima o consumidor da origem do produto, fortalecendo a transparência, valorizando o produtor local e protegendo a floresta”, afirma Nelcina Tropardi, vice- presidente de Assuntos Corporativos, ESG e Jurídico do Grupo Carrefour Brasil.

Segundo Marco Oliveira, CEO do Atacadão, a iniciativa de apoiar o Programa da Pecuária sustentável e incentivar a aquisição desta carne com rastreabilidade individual está alinhada à estratégia de ESG da companhia na conservação da biodiversidade e do próprio modelo de negócios: “O Pará está mostrando que é possível produzir com qualidade, responsabilidade e conformidade, garantindo que práticas sustentáveis sejam acessíveis a todos, e mostrando como o varejo tem grande potencial de ser vetor de impacto positivo para conectar o tema com o consumidor”, destaca.

“Esse é um avanço importante para toda a cadeia da pecuária. Ao apoiar os produtores na adoção das melhores práticas, reforçamos nosso compromisso com uma produção cada vez mais sustentável e transparente”, afirma Renato Costa, presidente da Friboi.

“A rastreabilidade chegou para ficar, e é motivo de orgulho ver o Pará saindo na frente. Esse avanço traz mais valor para o nosso trabalho e reconhecimento para quem faz pecuária com responsabilidade”, afirma Carlos Mafra Júnior, CFO da AgroCumaru, empresa do Grupo Mafra, responsável pelo fornecimento dos bois com as tags. “Com o apoio da JBS, estamos mostrando que é possível produzir com transparência e qualidade, gerando oportunidades para toda a cadeia.”

"A comercialização do primeiro lote de carne rastreada marca o início de uma nova era para a pecuária no Pará. Com foco na redução do desmatamento e na valorização das boas práticas, o programa de identificação individual transforma o setor ao promover integridade socioambiental, apoiar pequenos produtores e estabelecer critérios claros de reconhecimento. Estamos pavimentando o caminho para uma produção mais sustentável e valorizada, com potencial de inspirar todo o Brasil," afirma José Otávio Passos, diretor de Amazônia na TNC.

Rastreabilidade e inclusão produtiva

A política pública de rastreabilidade do Pará é resultado da articulação entre governo, empresas e sociedade civil e utiliza brincos eletrônicos conectados ao Sistema de Rastreabilidade Bovídea Individual do Pará (SRBIPA).

O Grupo Carrefour Brasil é parceiro estratégico e investidor do programa, com recursos destinados a três frentes principais:

1. Rastreabilidade Individual: apoio à compra e aplicação dos brincos eletrônicos (Eixo 1 – Aumento da transparência);2. Assistência Técnica e Regularização: oferta de assessoria gratuita a pequenos e médios produtores para regularização ambiental e acesso ao crédito (Eixo 3 – Apoio ao produtor);

3. Engajamento da Cadeia: articulação multissetorial para estimular a adesão de outros varejistas e frigoríficos ao modelo (Eixo 5 – Governança e Engajamento).

O aporte de R$ 10 milhões faz parte do Fundo de Florestas do Grupo Carrefour Brasil, que destina R$ 50 milhões a projetos voltados ao combate ao desmatamento e à proteção da biodiversidade.

Impacto nacional e perspectiva

O Programa Pecuária Sustentável do Pará é referência no país e poderá, até 2027, abastecer outros estados com carne rastreada e livre de desmatamento, incluindo São Paulo, por meio das plantas frigoríficas (SIFs) do Pará, que distribuem produtos nacionalmente.