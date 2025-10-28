Joesley Batista prevê salto nas exportações de carne após missão de Lula ao Sudeste Asiático

247 – O empresário Joesley Batista, sócio da JBS e um dos maiores nomes do agronegócio brasileiro, afirmou que as ações recentes do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Sudeste Asiático devem impulsionar significativamente as exportações de carne do Brasil. A declaração foi feita em entrevista à Folha de S.Paulo, durante a viagem presidencial que levou mais de 100 empresários à Indonésia e à Malásia em busca de novas parcerias econômicas.

Segundo Joesley, o mercado asiático começa a se abrir de forma inédita para o produto brasileiro. “A gente vende bastante aqui. A gente vende dos Estados Unidos, vende da Austrália, não vendia do Brasil. Agora está começando a vender. Vai aumentar muito o negócio aqui, o comércio aqui. Essa região está crescendo muito”, afirmou o empresário.

Expansão estratégica e diplomacia econômica

A presença de Lula na cúpula da Asean (Associação das Nações do Sudeste Asiático), em Kuala Lumpur, marca uma nova etapa da diplomacia econômica brasileira. O presidente também se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para discutir as tarifas aplicadas sobre produtos brasileiros, especialmente a carne bovina, que sofre com um tarifaço de 50%.

De acordo com a reportagem da Folha, Joesley teve papel importante nos bastidores dessa aproximação. O empresário foi um dos articuladores do encontro entre Lula e Trump, após já ter sido recebido pelo líder norte-americano para tratar das barreiras comerciais. Ele defendeu que “as diferenças podem ser resolvidas com diálogo direto entre os governos”.

Resultados imediatos da missão

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, avaliou que a viagem presidencial já apresenta ganhos concretos. Foram anunciados novos acordos para exportação de ovo em pó, pescados cultivados e produtos extrativos à Malásia. Além disso, o país asiático concordou em reduzir de 12 para 3 meses o período de embargo às importações de frango em caso de surtos de febre aviária — uma vitória para os avicultores brasileiros.

“Um balanço muito positivo. Além disso, sem sombra de dúvida, a oportunidade do encontro do presidente Lula com o presidente Trump. Evoluindo esse processo com o acordo entre o Brasil e os Estados Unidos, vai ser bom para o agro, vai ser bom para todo mundo”, disse Fávaro à Folha.

Parcerias empresariais e novos investimentos

Durante a passagem pela Indonésia, Wesley Batista, irmão de Joesley, assinou um memorando de entendimento entre a JBS e o fundo soberano indonésio Persero, para explorar oportunidades conjuntas em transações e investimentos. Também foi firmada uma parceria entre a estatal de energia PLN e o grupo J&F, controlador da JBS, reforçando o interesse bilateral em cooperação energética e industrial.

Na avaliação de Julio Ramos, diretor da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec), a presença de 22 empresas do setor na Indonésia e 10 na Malásia mostra o peso da comitiva brasileira. “A Indonésia tem se tornado um grande mercado. Recentemente habilitaram alguns frigoríficos, foi aberto o mercado de miúdos para o Brasil. Isso reflete no emprego e na economia brasileira”, disse.

Brasil mais conectado à Ásia

Para Joesley, o Brasil está finalmente se inserindo de forma estruturada no comércio asiático. “O Brasil não era bem conectado aqui, mas isso está mudando”, destacou. O empresário vê a viagem de Lula como um marco de reposicionamento global, que combina diplomacia ativa com abertura de oportunidades concretas para o setor produtivo.

A missão presidencial ao Sudeste Asiático simboliza a retomada de uma política externa voltada à diversificação de mercados e ao fortalecimento da imagem do Brasil como fornecedor de alimentos de alta qualidade e com sustentabilidade. Com a aproximação de países como Indonésia e Malásia, o governo brasileiro busca consolidar o país como protagonista no abastecimento global de proteínas e outros produtos agroindustriais.