BNDES anuncia investimento de até R$ 1 bilhão em novos fundos de índice

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta quarta-feira, 29 de outubro, uma nova chamada pública voltada à seleção de até cinco fundos de índice (ETFs) que poderão receber investimentos de até R$ 200 milhões cada. A iniciativa, divulgada pela Agência de Notícias do BNDES, integra a estratégia de retomada dos aportes em renda variável por meio da subsidiária BNDES Participações S.A. (BNDESPAR), após uma década de hiato.

De acordo com o edital, o investimento total previsto pode chegar a R$ 1 bilhão até 2026, com limite de participação do banco de até 50% do patrimônio de cada fundo. As propostas poderão ser cadastradas até 5 de dezembro, e o resultado final está previsto para ser divulgado até março de 2026, conforme informações da Agência de Notícias do BNDES.

Incentivo ao mercado de capitais

A iniciativa tem como objetivo fortalecer o mercado de capitais brasileiro e promover o desenvolvimento da indústria de ETFs, que ainda apresenta baixa difusão no país em comparação com economias mais maduras. Os fundos de índice, conhecidos por sua simplicidade, baixo custo e alta liquidez, são negociados em bolsa diariamente e permitem diversificação em uma cesta de ativos com transparência e eficiência.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou que a ação reforça o papel estratégico do banco público na democratização dos investimentos. “Com esta iniciativa, o BNDES reforça o reconhecimento da importância dos ETFs como instrumentos de investimento, com grande potencial de crescimento no Brasil”, afirmou. Ele acrescentou ainda que “é tarefa de um banco público apoiar o fortalecimento e a democratização do mercado de capitais, contribuindo para impulsionar a reindustrialização e a inovação, que são prioridades do governo do presidente Lula”.

Histórico de fomento aos ETFs

A chamada pública marca mais um capítulo da atuação da BNDESPAR na expansão e diversificação do mercado de capitais brasileiro. Desde 2004, a instituição vem desempenhando papel relevante na criação e incentivo de ETFs no país. Naquele ano, foi lançado o PIBB11, o primeiro fundo de índice brasileiro. Em 2012, surgiu o ECOO11, vinculado ao Índice Carbono Eficiente (ICO2), que incorporou a agenda ambiental às estratégias de investimento.Mais recentemente, em 2024, o banco apoiou o ETF de diversidade DVER11, que adota um modelo de coinvestimento proporcional aos aportes de outros investidores, buscando estimular o crescimento do fundo e fortalecer práticas inclusivas no mercado financeiro.