BNDES financia 500 novos ônibus elétricos em São Paulo

247 - A cidade de São Paulo recebeu 500 novos ônibus elétricos no domingo (21), em uma entrega considerada a maior já realizada no município para ampliar a substituição da frota movida a diesel por veículos 100% elétricos. Com apoio do BNDES, o financiamento dos ônibus elétricos em São Paulo reforça a transição da frota municipal para um transporte público sustentável, com menor emissão de poluentes e impacto direto na qualidade do ar.

Mais da metade dos veículos entregues foi adquirida com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, por meio de uma operação de crédito voltada à modernização da mobilidade urbana. A iniciativa faz parte de um financiamento total estimado em R$ 2,5 bilhões, valor considerado suficiente para apoiar a compra de até 1,3 mil ônibus elétricos para a capital paulista.

Até o momento, o BNDES já liberou R$ 1,9 bilhão para o projeto. Com a nova entrega, o número de ônibus elétricos colocados em operação no município chega a 930 veículos, ampliando a presença de modelos menos poluentes em um dos maiores sistemas de transporte coletivo por ônibus do mundo.

A diretora de Infraestrutura e Mudança Climática do BNDES, Luciana Costa, representou o banco na cerimônia e destacou que o apoio financeiro ao projeto reafirma o papel da instituição na transição energética das cidades brasileiras.

“Investir em veículos elétricos para frotas significa acelerar a transformação da mobilidade urbana. O BNDES tem se colocado como um parceiro dos municípios em projetos como esse. Essa entrega contribui para reduzir os impactos ambientais e as emissões de carbono e prepara o setor de transporte para um futuro mais sustentável e tecnológico”, disse Luciana.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, afirmou que o financiamento de ônibus elétricos está alinhado ao compromisso do governo do presidente Lula com a descarbonização e a melhoria do transporte público.

“Ao financiar ônibus elétricos, o BNDES, alinhado ao compromisso assumido pelo governo do presidente Lula, contribui com a descarbonização e com um transporte público mais eficiente, mais moderno e mais sustentável. Estamos preparando as cidades para o futuro e proporcionando uma melhoria da qualidade de vida para a população”, destacou Mercadante.

Para marcar a entrega, os novos ônibus foram posicionados em duas filas paralelas ao longo de um trecho de mais de 7 quilômetros da Marginal Tietê. A ação simbolizou a dimensão do investimento e o avanço da política de eletrificação da frota na capital paulista.

A descarbonização dos ônibus municipais está prevista na Política de Mudança Climática de São Paulo, instituída pela Lei 14.933/2009. A norma determina que o sistema de transporte público reduza as emissões de gás carbônico (CO₂) em 50% até 2028 e em 100% até 2038.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, afirmou que a entrega consolida uma política pública que já se tornou referência no Brasil e no exterior. Segundo ele, a substituição dos veículos a diesel por modelos elétricos tem impacto ambiental comparável ao plantio de milhões de árvores por ano.

“Os avanços são gigantescos. Nós estamos aqui hoje juntos, cada um de nós, plantando 3,2 milhões de árvores por ano. Para se ter uma ideia, temos cerca de 600 mil árvores nas ruas da cidade e, com a entrega de 500 ônibus, estamos chegando a esse equivalente ambiental e deixando de consumir 20 milhões de litros de óleo diesel. Isso mostra a importância da entrega de hoje e o quanto ela contribui para a redução de doenças cardiorrespiratórias e para a melhoria da qualidade do ar”, disse Ricardo Nunes.

A frota de ônibus da capital paulista reúne atualmente cerca de 13 mil veículos, responsáveis pelo transporte médio de 7,3 milhões de passageiros por dia útil. O sistema é considerado um dos maiores do mundo em operação por ônibus e tem peso relevante nas emissões urbanas de poluentes.

Desde 2023, o BNDES aprovou mais de R$ 5 bilhões em crédito para ônibus elétricos no país. Os projetos contemplam os municípios de Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e São Paulo, além dos estados do Espírito Santo e da Bahia e operadores privados.

Ao todo, essas iniciativas envolvem a aquisição de 2.191 veículos elétricos, com potencial de redução de mais de 150 mil toneladas de CO₂ por ano. Os financiamentos, realizados por meio da linha Finame, impulsionam R$ 7 bilhões em investimentos no setor.

Levantamento divulgado no ano passado pela C40 Cities e pelo Conselho Internacional de Transporte Limpo (ICCT) apontou o BNDES como o maior financiador de ônibus elétricos da América Latina.