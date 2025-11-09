TV 247 logo
      China e UE apoiam proposta de Lula que integra mercados de carbono

      Governo Lula sugeriu a criação de um conjunto básico de regras capaz de integrar os diferentes sistemas de precificação de carbono já existentes no mundo

      08.11.2025 - Parque da Cidade - Belém (PA) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva na COP30 (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

      Deutsche Welle (DW) - A União Europeia (UE) e a China afirmaram nesta sexta-feira (07/11) que vão aderir a uma iniciativa lançada pelo Brasil para integrar mercados globais de carbono, endossando a chamada Declaração sobre a Coalizão Aberta de Mercados de Carbono Regulados.

      O anúncio foi feito durante a Cúpula de Líderes que precede a COP30, em Belém. Enquanto a participação do bloco europeu foi confirmada pela chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o endosso chinês foi mencionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

