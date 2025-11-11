Conab aposta em energia solar para modernizar armazéns e reduzir emissões

247 - A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) anunciou durante a COP 30, realizada em Belém (PA), o lançamento do programa Armazéns Solares, uma iniciativa que marca o início de sua transição energética. O projeto prevê a instalação de painéis fotovoltaicos em 21 unidades da estatal, com o objetivo de reduzir custos operacionais, aumentar a eficiência e diminuir as emissões de carbono.

O investimento inicial de R$ 6,9 milhões integra o programa Conab Verde, que busca ampliar práticas sustentáveis e consolidar a autossuficiência energética da companhia. A ação é desenvolvida em parceria com a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e prevê a implantação de Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede (SFVCR) em unidades localizadas em diferentes regiões do país.

O plano, que deve ser expandido para todas as 64 unidades da Conab nos próximos anos, segue as diretrizes de sustentabilidade do governo federal e está alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 7 da ONU, que visa garantir acesso universal à energia limpa até 2030.

“O programa representa um passo muito importante para a Conab, que vive um novo momento de fortalecimento e modernização”, afirmou o presidente da estatal, Edegar Pretto. “Já retomamos a formação de estoques públicos e, paralelamente, estamos investindo na recuperação e modernização das nossas unidades armazenadoras, alinhando a companhia às diretrizes de sustentabilidade e transição energética do governo federal. É um primeiro passo, firme e planejado, rumo a uma Conab mais moderna, eficiente e comprometida com o desenvolvimento do país”, destacou.

A primeira unidade a receber o sistema foi a Unidade Armazenadora de Rondonópolis (MT), que teve cerca de R$ 5 milhões investidos na modernização. O projeto, desenvolvido em parceria com a concessionária local, já está em operação e garante autossuficiência energética para as atividades administrativas da unidade, além de reduzir significativamente o impacto ambiental.

Na sequência, será contemplada a unidade de Canoas (RS), na Região Metropolitana de Porto Alegre. O edital de licitação, publicado em 7 de novembro, prevê a instalação de 250 painéis fotovoltaicos, com economia estimada de 180 MWh por ano e redução de 9 toneladas de CO₂. O investimento é de R$ 619,6 mil, e o prazo de execução será de 120 dias após a emissão da ordem de serviço.

Já a unidade de Ananindeua (PA) deve receber o sistema nos próximos quatro meses. Serão instalados 127 painéis solares, capazes de gerar energia suficiente para economizar 132 MWh por ano, evitando a emissão de aproximadamente 6,6 toneladas de CO₂. O investimento previsto é de R$ 499,6 mil.

As demais 19 unidades da primeira etapa estão com projetos em fase de elaboração. O plano faz parte do processo de expansão do Conab Verde, que busca consolidar a transição energética e fortalecer o papel da estatal como agente estratégico na política de segurança alimentar e sustentabilidade.

Recuperação e modernização estrutural

O programa Armazéns Solares integra um conjunto mais amplo de ações voltadas à recuperação e modernização da rede armazenadora da Conab. Após um período de restrições orçamentárias, a estatal retomou os investimentos nos últimos três anos, aplicando R$ 272 milhões em melhorias, com recursos do BNDES e da Itaipu Binacional.

Esses aportes resultaram em um aumento de 48% na capacidade de armazenagem pública, que passou de 900 mil toneladas para 1,32 milhão de toneladas. As obras incluem reformas estruturais, recuperação de coberturas e instalação de sistemas de segurança, além do reforço da fiscalização técnica e do planejamento de engenharia.