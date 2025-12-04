Energia solar impulsiona avanço da matriz elétrica brasileira em novembro

247 - A expansão da matriz elétrica brasileira ganhou novo fôlego em novembro, impulsionada exclusivamente pela entrada em operação de usinas solares fotovoltaicas. As informações constam do Relatório de Acompanhamento da Expansão da Oferta de Geração de Energia Elétrica (Ralie), mantido pela Agência Nacional de Energia Elétrica.

As cinco plantas inauguradas no mês — quatro em Minas Gerais, somando 176,40 MW, e uma no Ceará, com 9,82 MW — reforçaram a tendência de crescimento contínuo da energia solar no país.

De janeiro a novembro, a potência instalada nacional registrou acréscimo de 6.751,03 MW, impulsionado pela entrada em operação de 118 novas usinas. No período, entraram em funcionamento 53 centrais solares fotovoltaicas (2.464,04 MW), 13 termelétricas (2.493,05 MW), 37 eólicas (1.537,90 MW), 11 pequenas centrais hidrelétricas (199,3 MW), além de uma usina hidrelétrica (50 MW) e uma central geradora hidrelétrica (6,70 MW).

O avanço ocorreu em 17 estados ao longo de 2025. O Rio de Janeiro liderou a ampliação da capacidade instalada, com 1.672,60 MW, seguido por Minas Gerais (1.214,75 MW) e Bahia (1.011,70 MW).

Em 1º de dezembro, o Sistema de Informações de Geração da Aneel (Siga) registrou 215.576,6 MW de potência fiscalizada em operação no país. Desse total, 84,45% correspondem a fontes renováveis, consolidando o protagonismo das tecnologias limpas na matriz energética nacional.

O painel Ralie reúne dados detalhados sobre a oferta centralizada de energia elétrica. A ferramenta facilita a visualização por região, período, tipo de fonte e estágio das obras. As informações são atualizadas mensalmente a partir de inspeções presenciais nas usinas e dos dados enviados pelas empresas ao Relatório de Acompanhamento de Empreendimentos de Geração de Energia Elétrica (Rapeel), garantindo maior precisão no monitoramento do setor.

A Aneel disponibiliza relatórios e indicadores completos sobre geração de energia em seu portal oficial, permitindo amplo acesso às informações que sustentam o planejamento e o desenvolvimento da matriz elétrica brasileira.