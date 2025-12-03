Lula: 'vamos transformar o Brasil no maior produtor de energia renovável do mundo'

247 - O presidente Lula afirmou nesta quarta-feira (3) que o seu governo vai “transformar o Brasil no maior produtor de energia renovável do mundo”. A declaração no Ceará foi concedida em um contexto de inauguração da primeira linha de montagem de veículos elétricos da General Motors no Brasil. O investimento é de R$ 400 milhões até 2026. O primeiro modelo fabricado no Polo Automotivo do Ceará será o Chevrolet Spark EUV, utilitário elétrico que entra na linha com 35% de conteúdo nacional. O carro deve chegar ao mercado com preço inicial de R$ 159.990.

“Nosso Brasil já tem 53% de energia renovável, acima de muitos lugares”, disse Lula durante evento em solo cearense. “Esse país não deve nada a ninguém. Não governamos para a minoria e sim para 215 milhões de habitantes. A economia vai continuar crescendo”, complementou. “O Brasil tem um mercado muito grande, e o que tiver de excedente exportamos”.

Movidos a baterias, carros elétricos diminuem emissões dos gases de efeito estufa (GEE), diferentemente dos veículos com motor a combustão, que liberam dióxido de carbono (CO2) pelo escapamento, através da queima dos combustíveis fósseis.

Outros investimentos

O presidente Lula assinou a autorização para a terceira etapa de obras do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Ceará. O investimento será de R$ 181,3 milhões.

Outra iniciativa que beneficia o estado é a entrega das Carteiras Nacionais Docente do Brasil (CNDB) para cerca de 3 mil educadores. O novo documento de identidade funcional concede aos professores benefícios exclusivos, como meia-entrada em eventos culturais, ferramentas de trabalho, cartões de crédito com condições diferenciadas, descontos em hotéis e outros serviços. A ação faz parte do programa Mais Professores para o Brasil.

A lei que institui a Carteira Nacional de Docente no Brasil (CNDB) foi sancionada em setembro e o documento começou a ser emitido em 15 de outubro, Dia do Professor. lançado em janeiro deste ano e prevê atender os 2,7 milhões de docentes da rede pública e privada de todo o país, de todos os níveis e etapas da educação.