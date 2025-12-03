"Quero oportunidade para todos", diz Lula ao anunciar investimentos na educação

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que sua trajetória pessoal inspira a atual política educacional do governo. As declarações foram feitas nesta quarta-feira (3), em Fortaleza, em evento oficial do governo federal. Lula reforçou que a ampliação do acesso à educação é prioridade estratégica.

Diante de milhares de educadores, o presidente descreveu a ocasião como um marco. “É um dia de glória. Sonhei muito com o dia em que os trabalhadores pudessem chegar à Presidência”, afirmou ao recordar barreiras históricas que impediam a população trabalhadora de ocupar espaços de poder. Lula criticou a tradição de negar investimentos essenciais: “No Brasil se tem como hábito dizer ‘não’ para tudo. Fico me perguntando: quanto custou a este país não ter alfabetizado o Brasil há 50 anos?”.

Ao comentar o papel das elites que governaram o país, o presidente destacou desigualdades profundas. “A elite brasileira que governava este país nunca teve interesse na educação, porque eles podiam mandar os filhos estudarem na Inglaterra, em Paris, em Harvard, em Madri, em Coimbra”, declarou. Segundo ele, por décadas a população pobre foi empurrada para trabalhos menos valorizados, impedindo o avanço educacional.

Lula também citou números para reforçar sua avaliação sobre a expansão da rede federal de ensino. “Eu falo com vergonha: em 83 anos, toda a elite brasileira que comandou este país, entre universidades federais e extensões universitárias, fizeram 138. Eu, em apenas dez anos, fiz 143”, afirmou. Ele ainda ressaltou que, enquanto governos anteriores entregaram 140 institutos federais em um século, sua gestão deve somar 782 unidades em 15 anos.

O presidente voltou a relacionar suas políticas à própria trajetória. “Pelo fato de não ter tido oportunidade de estudar, eu quero me vingar da minha história. Quero que todas as pessoas, iguais a mim e mais pobres do que eu, tenham o direito de fazer universidade”, disse. Ele expressou preocupação com a falta de perspectivas profissionais para os jovens: “Eu sei o valor de uma profissão. Eu sei o que é uma menina de 16, 17, 18, 20 anos procurar emprego sem ter profissão”.

Segundo Lula, cabe ao Estado assegurar igualdade de condições. “Quem pode garantir a oportunidade é o Estado. Se a gente quiser, a gente resolve”, concluiu.

Evento marca entrega da Carteira Nacional Docente

A cerimônia no Centro de Eventos do Ceará reuniu cerca de 8 mil profissionais da educação, além do presidente e do ministro da Educação, Camilo Santana (PT). No local, aproximadamente 3 mil docentes receberam a Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB), enquanto outros 164,4 mil profissionais do estado estão aptos a solicitar o documento pela plataforma Mais Professores.

Criada para valorizar a carreira, a CNDB tem validade de dez anos e garante acesso a benefícios culturais, de lazer e comerciais. Após validação pelo Gov.br, a carteira também fica disponível em formato digital. Equipes do MEC ofereceram orientações sobre como solicitar o documento, fazer a prova de vida, enviar fotografia e utilizar os benefícios.

Além disso, mais de 4 mil educadores que se destacaram pela melhoria da qualidade de ensino poderão solicitar vouchers do programa Reconhecimento Mais Professores, voltados à compra de computadores, tablets e ferramentas digitais usadas no cotidiano pedagógico. Ao todo, 100 mil profissionais de todo o país serão contemplados com cartões de R$ 3 mil do Banco do Brasil, conforme critérios baseados no Censo Escolar e no Saeb.

Investimentos no novo campus do ITA no Ceará avançam

Lula também autorizou a terceira etapa das obras do campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Ceará, que compõe um investimento total de R$ 330,4 milhões. A nova fase, estimada em R$ 181,3 milhões, inclui a construção de alojamento estudantil, prédio administrativo, complexo esportivo e melhorias estruturais na Base Aérea de Fortaleza.

O projeto já tem mais de 54% das obras concluídas, com blocos das engenharias próximos da finalização. A expansão é a primeira do ITA fora de São José dos Campos (SP) em seus 75 anos de história e deve iniciar atividades presenciais em 2027. Os cursos previstos, como engenharia das energias renováveis e engenharia de sistemas, dialogam com o potencial cearense na produção de energias limpas e no desenvolvimento do hidrogênio verde.

Atualmente, cerca de 40% dos estudantes do ITA são oriundos do Ceará, reforçando a importância estratégica da nova unidade para a formação de engenheiros e para o avanço tecnológico nacional.

Valorização docente como política estruturante

A CNDB e o programa Mais Professores, criados pelo Decreto nº 12.358/2025, integram um conjunto maior de ações voltadas à valorização da carreira docente. Entre elas estão bolsas, programas de formação, a Prova Nacional Docente e o Portal de Formação, todos destinados a fortalecer a educação pública e ampliar oportunidades profissionais para quem atua na área.

A agenda apresentada em Fortaleza evidencia, segundo o governo, a estratégia de ampliar o acesso ao ensino superior, modernizar estruturas e garantir mais reconhecimento aos profissionais da educação em todo o país.