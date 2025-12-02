Lula destaca avanços no combate à desigualdade regional e diz que 'é preciso cuidar do Nordeste'

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta terça-feira (2) da inauguração da Barragem Panelas II, em Cupira, no Agreste de Pernambuco, durante a 4ª etapa do programa Caminho das Águas. O evento reuniu autoridades locais e marcou o anúncio de novos investimentos voltados à segurança hídrica da região.

No discurso, Lula ressaltou que o desenvolvimento do Nordeste depende da continuidade das políticas públicas e de investimentos estruturantes capazes de reduzir desigualdades históricas entre as regiões brasileiras.

Logo ao iniciar sua fala, o presidente destacou o papel do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), enfatizando o volume de recursos previstos e já aplicados no estado. “O PAC a nível nacional tem 1 trilhão e 700 bilhões de reais de investimento. Aqui em Pernambuco o PAC todo tem 45 bilhões e 900 milhões. E até agora foram efetivados 22 bilhões de reais”, afirmou, lembrando que diversas obras estão em execução.

'É preciso cuidar do Nordeste"

Lula também relacionou a inauguração da barragem à sua trajetória pessoal marcada pela seca no interior de Pernambuco. Ele afirmou que as dificuldades enfrentadas na infância reforçam sua determinação em ampliar políticas para a região. “A verdade é que pessoas nunca levaram em conta cuidar do Nordeste brasileiro”, disse, ao mencionar indicadores históricos de desigualdade em mortalidade infantil, educação e emprego.

Ao tratar da transposição do Rio São Francisco, obra iniciada em sua gestão anterior, o presidente reforçou o impacto do projeto para a convivência com o semiárido. “Eu posso dizer para vocês: é a obra hídrica mais importante do mundo”, afirmou. Segundo ele, o sistema interliga Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba, garantindo abastecimento a milhões de moradores.

Lula citou políticas sociais implementadas desde seus primeiros mandatos, destacando programas de eletrificação, distribuição de medicamentos e ampliação do acesso a médicos. “É por isso que nós somos um governo que fizemos luz para todos, tirando mais de 17 milhões de pessoas da escuridão”, declarou, ao mencionar também a evolução do Mais Médicos. “Quando nós chegamos aqui, tinha 874 médicos. Hoje nós temos 1.700, um crescimento de 97%”, afirmou.

Universidades e institutos federais

O presidente destacou ainda a expansão das universidades e institutos federais, apontando a educação como eixo central para o desenvolvimento regional. “Em apenas 10 anos, fiz 143 universidades neste país”, disse, defendendo que a formação profissional amplia oportunidades e autonomia, especialmente para jovens e mulheres.

Ao comentar ações de estímulo à permanência estudantil, Lula mencionou programas de bolsas para evitar a evasão escolar. Também citou novos investimentos da Petrobras no estado e a entrega de carteirinhas nacionais para professores, que garantirão benefícios em serviços e atividades culturais.

Durante a cerimônia, Lula descreveu a emoção ao acionar o sistema da barragem Panelas II. “Parecia um véu de noiva, a coisa mais linda do mundo”, afirmou, lembrando que a ampliação do acesso à água é fundamental em uma região marcada por longos períodos de estiagem.

Indicadores econômicos

Encerrando o discurso, Lula destacou indicadores econômicos recentes e disse que o atual cenário permite ampliar investimentos sociais. “A inflação está controlada [...] É o menor desemprego da história do país desde que se mede emprego”, afirmou, reforçando que avanços econômicos devem acompanhar compromisso público e responsabilidade social.