Lula diz que só decidirá em março se será candidato: "depende da saúde"

247 - O presidente Lula (PT) afirmou nesta terça-feira (2) que só daqui a três meses ele vai decidir se pretende concorrer na eleição presidencial do próximo ano, quando pode ser reeleito para um quarto mandato.

"Estou com 80 anos e, para ser candidato, preciso estar 100%. Se eu estiver como estou hoje, tenho condições plenas. Quando chegar no mês de março, nós vamos decidir as coisas direitinho", disse Lula à TV Record de Pernambuco.

“Se depender de mim, essas tranqueiras que governaram o país não vão voltar. Se for necessário para evitar esses negacionistas, eu serei candidato”, complementou o presidente.

A pesquisa AtlasIntel, divulgada nesta terça (2), mostrou Lula com vantagem em todos os cenários simulados para a eleição de 2026. Lula assegurou a primeira colocação em todos os cenários de primeiro e segundo turno para as eleições de 2026, apontou a CNT/MDA. As estatísticas também apontaram que a aprovação do presidente ficou acima da desaprovação.