No Nordeste, Lula defende a transposição do São Francisco: 'maior obra hídrica no mundo'

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou nesta terça-feira (2) a importância da Transposição do Rio São Francisco, que, segundo o governo federal, vai garantir a segurança hídrica de 12 milhões de pessoas em 390 municípios nos estados de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. São 477 quilômetros de extensão em dois eixos (Leste e Norte), o empreendimento

“Eu posso afirmar que talvez seja a maior obra hídrica no mundo pela quantidade de canais e pela quantidade de extensão de quilômetro, ligando açude com açude, tornando uma área que não tinha água em uma área perene de água”, disse Lula, que participa do lançamento de obras nos estados de Pernambuco e Ceará. A entrevista foi concedida à TV Guararapes.

“Nunca mais vai faltar água nos açudes brasileiros. Vão fazer com que a água chegue até a torneira das pessoas, até o chuveiro das pessoas, sabe? É um sonho que eu vou realizar”, acrescentou o presidente.

Os dois eixos (Norte e Sul) da Transposição englobam a construção de 13 aquedutos, nove estações de bombeamento, 27 reservatórios, nove subestações de 230 quilowats, 270 quilômetros de linhas de transmissão em alta tensão e quatro túneis. Com 15 quilômetros de extensão, o túnel Cuncas I é o maior da América Latina para transporte de água.

As obras do Projeto São Francisco passam pelos seguintes municípios no Eixo Norte: Cabrobó, Salgueiro, Terranova e Verdejante (PE); Penaforte, Jati, Brejo Santo, Mauriti e Barro (CE); em São José de Piranhas, Monte Horebe e Cajazeiras (PB). Já no Eixo Leste, o empreendimento atravessa os municípios pernambucanos de Floresta, Custódia, Betânia e Sertânia; e em Monteiro, na Paraíba.

Refinaria Abreu e Lima

O presidente Lula também participou da cerimônia alusiva à ampliação da capacidade operacional da Refinaria Abreu e Lima (RNEST). O processamento do empreendimento, localizado no Complexo Portuário de Suape, no Grande Recife, aumentará dos 130 mil barris de derivados de petróleo por dia para 260 mil, após a construção da segunda linha de produção, chamada de Trem de Refino 2.

A Petrobras fez sete contratos que somam R$ 8 bilhões, para a construção do segundo trem de refino. A estimativa é que a obra seja entregue em 2029. A expansão da refinaria tem um orçamento de US$ 17 bilhões em quatro anos. Atualmente 5,7 mil pessoas trabalham na ampliação. A quantidade pode chegar a 15 mil trabalhadores, informou a Petrobras. Quando for concluída, a refinaria aumentará o número de postos de trabalho de 3 mil para até 4 mil.

“É mais emprego que nós vamos gerar durante todo o processo e eu acho que vai dar ao Brasil muito maior capacidade de autonomia. Chegou a hora de impulsionar a Abril Lima mais uma vez. O Brasil já é autossuficiente em petróleo. Nós achamos que aqui vai atender uma parte muito importante do Nordeste. Acho que o Brasil pode voltar a ser exportador de óleo diesel, exportador de gasolina na medida que a gente começa a descobrir mais poços de petróleo altamente produtivo. Eu estou muito feliz porque esta refinaria aqui é um sonho, é um sonho muito antigo”.