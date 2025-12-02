Lula promete endurecer ações contra violência de gênero

247 - Durante cerimônia de ampliação da Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o país precisa de uma resposta mais firme contra a violência de gênero. A declaração ocorreu em um discurso no qual ele relatou ter sido impactado pelo apelo da primeira-dama, Janja da Silva, emocionada diante de recentes casos de agressões a mulheres. No evento, Lula destacou as notícias exibidas nos últimos dias que levaram Janja às lágrimas e motivaram o pedido por medidas mais duras de enfrentamento.

Apelo de Janja e crítica ao comportamento violento

Lula relatou que a comoção da primeira-dama o levou a refletir sobre a escalada de agressões. “O que está acontecendo na cabeça desse animal, que é tido como espécie animal mais inteligente do planeta Terra, para tanta violência? Eu acordei domingo para tomar café e, no café, a Janja começou a chorar. De noite, vendo Fantástico, Janja voltou a chorar. Ontem, voltou a chorar. Hoje, ela pediu no avião: ‘Lula assuma responsabilidade de uma luta mais dura contra violência do homem contra a mulher’”, afirmou.

Questionamento ao Código Penal e à impunidade

O presidente também criticou falhas no sistema penal, destacando que penas brandas e desigualdades acabam estimulando a reincidência. “A pergunta que faço é: o Código Penal Brasileiro tem pena para fazer justiça a um animal irracional como esse? Nós temos pena para isso? Se o cara tiver dinheiro, como aquele que deu 60 socos na cara da mulher, se ele tiver dinheiro, fica dois anos preso e vai pra rua bater em outra mulher. Um pobre, desgraçado, que rouba pão para comer e não tem nem advogado, não tem juiz para liberá-lo”, declarou.

Educação como fundamento para mudança

Ainda de acordo com Lula, a mudança deve começar pela formação dos meninos e dos homens. “Cada um de nós homens precisamos ser professor do outro. Cada um de nós temos que educar nossos filhos, nossos companheiros. Se não está bem com a companheira, seja grande. Não bata nela, se separe. Não aprisione uma pessoa, não seja malvado, não seja ignorante. Não existe pena para punir um cara desse porque até a morte é suave”, disse. O Presidente disse, ainda, que pretende lançar uma “campanha forte” sobre o assunto.

Expansão da refinaria e investimentos

O evento contou com a presença da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Segundo a estatal, a Refinaria Abreu e Lima receberá cerca de R$ 12 bilhões para ampliar sua capacidade de processamento em 130 mil barris por dia, com previsão de atingir 260 mil barris diários em 2029.

A expansão permitirá atender 17% da demanda nacional de diesel, além de ampliar a produção de gasolina, GLP e nafta. O diesel S-10 deverá registrar incremento de 88 mil barris diários, reduzindo a dependência do país de importações.