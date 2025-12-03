Lula entrega Carteiras Nacionais Docente do Brasil e autoriza 3ª etapa de obras do ITA no Ceará

247 - Em Fortaleza, o governo federal promove nesta quarta-feira (3) uma agenda voltada à valorização dos profissionais da educação, com foco especial na entrega da Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB) e na expansão do campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no estado.

A cerimônia ocorre no Centro de Eventos do Ceará e reúne cerca de 8 mil educadores, além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ministro da Educação, Camilo Santana (PT). Aproximadamente 3 mil professores receberão a CNDB no local, enquanto outros 164,4 mil profissionais no estado já estão aptos a solicitar o documento pela plataforma Mais Professores.

A Carteira Nacional Docente, válida por dez anos, foi criada como reconhecimento formal à carreira e permite acesso a benefícios culturais, de lazer e comerciais. Após a validação no sistema por meio do login Gov.br, o documento também fica disponível em versão digital. Durante o evento, equipes técnicas do MEC orientam os professores sobre o processo de solicitação, prova de vida, envio de foto e uso dos benefícios, com atendimento em estandes informativos.

Além da entrega da CNDB, mais de 4 mil educadores cearenses destacados pela melhoria da qualidade de ensino poderão solicitar vouchers do programa Reconhecimento Mais Professores, destinados à compra de computadores, tablets e ferramentas digitais utilizadas no cotidiano pedagógico. No total, 100 mil profissionais em todo o país serão contemplados com cartões do Banco do Brasil no valor de R$ 3 mil, conforme critérios estabelecidos a partir do Censo Escolar e das últimas edições do Saeb.

O presidente também autoriza a terceira etapa das obras do novo campus do ITA no Ceará, parte de um investimento federal que soma R$ 330,4 milhões nas três fases do projeto. Esta etapa, estimada em R$ 181,3 milhões, prevê a construção de um segundo alojamento estudantil, prédio administrativo, complexo esportivo e melhorias estruturais na Base Aérea de Fortaleza, como pavimentação, drenagem e reformas de instalações existentes.

Em novembro, o novo campus já havia alcançado mais de 54% de execução, com os blocos das engenharias próximos da finalização. Em julho, o MEC deu início à segunda fase das obras, voltada à recuperação de edificações e infraestrutura de apoio, em parceria com o FNDE, o Ministério da Defesa, a Força Aérea Brasileira, o ITA e o governo estadual. Trata-se da primeira expansão do instituto fora de São José dos Campos (SP) em seus 75 anos de história.

Com início das atividades presenciais previsto para 2027, o ITA Ceará contará com cursos inovadores, como engenharia das energias renováveis e engenharia de sistemas, alinhados ao potencial do estado — hoje o maior produtor nacional de energias renováveis e protagonista no desenvolvimento do hidrogênio verde. Cerca de 40% dos alunos do ITA já são oriundos do Ceará, o que reforça a relevância estratégica da nova unidade para a formação de engenheiros e para o avanço tecnológico nacional.

A CNDB e o programa Mais Professores, instituído pelo Decreto nº 12.358/2025, integram uma política mais ampla de valorização docente. Entre as iniciativas previstas estão bolsas e ações de formação, a Prova Nacional Docente e o Portal de Formação, com foco em fortalecer a carreira, incentivar o ingresso na educação pública e ampliar oportunidades de desenvolvimento profissional.