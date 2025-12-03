Ceará inicia nova era de desenvolvimento, afirma Lula

247 - Durante entrevista concedida à TV Verdes Mares, em Fortaleza, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o Ceará vive um momento decisivo para sua economia e para seu processo de industrialização. A informação foi inicialmente divulgada pelo portal do Governo do Brasil, fonte original deste conteúdo.

Lula cumpriu agenda no estado nesta quarta-feira (3), e destacou que o Ceará atravessa um período de transformação impulsionado por investimentos públicos e privados, novas políticas de valorização da educação e ampliação da infraestrutura tecnológica.

Nova etapa industrial e tecnológica

Na entrevista, Lula afirmou que o estado ingressa em uma fase de grandes oportunidades, marcada pela instalação de novas operações industriais. Entre elas estão o início da produção de veículos elétricos da General Motors no polo automotivo e o anúncio de um data center de grande porte no complexo portuário industrial.

Segundo o presidente, esses investimentos consolidam um novo momento econômico. “Estou convencido que a gente pode começar a medir o Ceará daqui para frente como um estado que está em um polo de desenvolvimento extraordinário, com indústria automobilística, com data center e com professores trabalhando muito mais, orgulhosos com a sua carteirinha”, declarou.

Ele reforçou que a operação do data center será baseada em energia renovável e que os investimentos no país, no longo prazo, chegam a R$ 200 bilhões. “Vai aumentar o setor de TI, de comunicação, vai mudar o setor de energia. Vai consumir energia renovável, não vai mexer na energia que o povo está usando”, afirmou.

Valorização dos professores

A entrega das Carteiras Nacionais Docente do Brasil (CNDB) para cerca de três mil educadores também marcou a passagem de Lula pelo estado. O presidente destacou a importância da medida para o reconhecimento profissional.

“O professor vai ter uma carteirinha que nem se fosse aquela da OAB, em que o professor agora vai poder ter orgulho de mostrar a sua carteirinha. Ele vai ter desconto na farmácia, no cinema, na passagem de avião, no hotel”, afirmou.

Indicadores econômicos positivos

Lula afirmou que o país vive um momento econômico favorável, com avanços em emprego, renda e inflação. “Nós estamos vivendo um bom momento econômico. A inflação é a menor inflação acumulada em quatro anos. Nós temos a economia crescendo. Nós temos o desemprego mais baixo da história do Brasil”, disse.

O presidente também destacou a entrada de capital estrangeiro e o aumento da massa salarial. Segundo ele, esses fatores refletem a confiança no país e ampliam oportunidades para a população.

Justiça tributária e Previdência Social

O presidente comentou ainda os ajustes recentes nas áreas tributária e previdenciária. “Nós já devolvemos dinheiro para 3,9 milhões de aposentados. Só aqui no Ceará, já devolvemos o dinheiro para 205 mil pessoas, num total de R$ 136 milhões”, afirmou.

Lula defendeu a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda como medida essencial para combater desigualdades. “O Brasil não pode continuar sendo um país tão desigual, em que o pobre paga mais imposto proporcionalmente do que o rico”, declarou.

Combate à violência contra mulheres

Ao tratar da proteção às mulheres, Lula destacou a necessidade de mudança de comportamento por parte dos homens. “Não é uma coisa de mulher, é uma coisa de homem. Porque a violência é do homem contra a mulher. Então nós, homens, vamos ter que criar juízo, criar vergonha, nos educar”, afirmou.

Ele ressaltou a campanha nacional “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres e do Racismo”, coordenada pelo governo federal, e defendeu que o respeito deve nortear as relações. “Se um homem não gosta de uma mulher, se separa. Se a mulher não gosta de um homem, ela vai embora e ele fica quieto”, registrou.

Saúde e ampliação de acesso

Lula também apresentou ações para ampliar o acesso a consultas, exames e cirurgias, com destaque para mutirões em hospitais universitários. “Nós vamos ter que trabalhar para fazer mutirões semanais. É uma coisa extraordinária você envolver 45 hospitais universitários para fazer mutirão”, afirmou.

Ele reforçou ainda o compromisso do governo com a vacinação: “A vacina para nós é uma questão de honra. Nós vamos vacinar o povo brasileiro e vacinar todas as crianças brasileiras”.