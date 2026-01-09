Fazenda solar no Sul compensa emissão de CO₂ equivalente a 2 mil árvores em menos de um ano

247 - Em funcionamento há mais de um ano, a fazenda solar da construtora catarinense J.A. Russi já evitou a emissão de quase 23 toneladas de CO₂ na atmosfera, o equivalente ao plantio de cerca de 2 mil árvores. Instalada em Porto Belo (SC), reúne 1.338 painéis solares distribuídos em uma área de 9.200 m², o que corresponde a cerca de 1,3 campos de futebol, e já gerou aproximadamente 700 mil kWh de energia limpa nos primeiros 11 meses, 87% da meta anual. A economia acumulada no período é de cerca de R$ 300 mil.

Atualmente, a energia gerada é utilizada no Calçadão Praia Shopping (70%), centro comercial da empresa, e no escritório da construtora (30%), ambos localizados em Itapema, cidade vizinha. Após a inauguração do Garden Open Mall, prevista para 2026 na mesma localidade, o empreendimento será 100% abastecido pela usina. O investimento total na fazenda foi de aproximadamente R$ 5 milhões, com impacto direto na estratégia ESG da companhia.

“A construção civil tem avançado para incorporar práticas mais conscientes e nossa fazenda solar representa um compromisso voluntário da J.A. Russi com o meio ambiente. Sabemos que adotar tecnologias sustentáveis, como o uso de energia renovável, é uma forma de incentivar o mercado a seguir esse caminho”, afirma Suzana de Fátima Russi Chiamenti, presidente do Grupo J.A. Russi.

Operação 100% solar

Com inauguração prevista para junho de 2026, o Garden Open Mall será um dos únicos shoppings do Sul do Brasil totalmente abastecido por energia solar. Localizado em Itapema, segunda cidade com o metro quadrado mais valorizado do país, o empreendimento terá investimento de R$ 100 milhões, Área Bruta Locável (ABL) de 2.500 m², 50 operações comerciais e VGL estimado em R$ 8 milhões por ano. O projeto segue o conceito de open mall, com áreas abertas, paisagismo integrado e foco na experiência do consumidor, incluindo opções de gastronomia, moda, entretenimento e até possibilidade de cinema. Cerca de 300 empregos diretos devem ser gerados com o novo centro comercial.