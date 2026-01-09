Ministério das Cidades amplia oferta de cursos sobre desenvolvimento urbano sustentável

247 - O crescimento acelerado das cidades brasileiras tem intensificado o debate sobre impactos ambientais, planejamento urbano e a necessidade de políticas públicas capazes de conciliar desenvolvimento e sustentabilidade. Diante desse cenário, o Ministério das Cidades reforça sua estratégia de capacitação ao disponibilizar novos cursos voltados ao desenvolvimento urbano sustentável, com foco na preparação técnica de gestores e profissionais envolvidos na política urbana.

O Portal Capacidades passou a ofertar nove cursos específicos sobre o tema, com carga horária média de 25 horas. As formações apresentam uma abordagem ampla, que vai desde conceitos introdutórios de desenvolvimento urbano sustentável até a análise de instrumentos, experiências regionais, desafios e estratégias para a implementação de políticas públicas nos municípios.

O conjunto de cursos está organizado de forma modular. Dois deles são introdutórios: um dedicado ao tema geral do desenvolvimento urbano sustentável e outro voltado aos instrumentos que viabilizam essa agenda. Os demais aprofundam cada um desses instrumentos de forma específica, abordando governança, informações, planejamento, gestão, financiamento e monitoramento. Há ainda um curso dedicado à prática do desenvolvimento urbano sustentável nas cidades, tratado também como um instrumento essencial para a política urbana.

A iniciativa reforça o compromisso do Portal Capacidades com a qualificação técnica e o fortalecimento de políticas públicas voltadas à construção de cidades mais preparadas para os desafios do futuro urbano, especialmente em um contexto de mudanças climáticas, expansão populacional e pressão sobre a infraestrutura urbana.

Para participar das formações, é necessário realizar cadastro prévio no Portal Capacidades. Após o login, os cursos podem ser selecionados na aba “Cursos”. Ao escolher a formação desejada, o participante é automaticamente direcionado ao Portal da EV.G, onde efetua a inscrição e passa a ter acesso integral ao conteúdo disponível.

Atualmente, o Portal Capacidades reúne um total de 36 cursos gratuitos, voltados à qualificação da população, com atenção especial à formação de agentes públicos. Todas as capacitações são oferecidas em ambiente virtual de aprendizagem, com formato didático, acessível e de fácil assimilação. As atividades são realizadas na modalidade de ensino a distância (EaD), de forma autoinstrucional, permitindo que os participantes acessem os conteúdos de acordo com sua própria disponibilidade.

As formações contemplam diferentes áreas relacionadas ao desenvolvimento urbano integrado e sustentável, como Regularização Fundiária, Saneamento Básico, Desenvolvimento Urbano Sustentável, Cadastro Territorial Multifinalitário, Habitação, Mobilidade Urbana e Desenvolvimento Urbano Integrado.

O Portal Capacidades também conta com uma ampla rede de parceiros institucionais, entre eles a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), o Instituto Pólis, o Instituto Lincoln, universidades federais, entidades municipalistas e organismos internacionais. Essa articulação busca ampliar o lastro educacional das capacitações e fortalecer a aplicação prática da política urbana nas cidades brasileiras.