Lei de Incentivo à Reciclagem atrai R$ 2,2 bilhões em propostas

247 - O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) encerrou, em 31 de outubro, o primeiro ciclo de recebimento de propostas da Lei de Incentivo à Reciclagem (LIR), registrando resultados inéditos e expressivos em todo o país. Foram apresentadas 952 propostas provenientes de 26 estados, somando um volume recorde de R$ 2,2 bilhões em investimentos. O número evidencia a adesão do setor privado e da sociedade civil à economia circular e à gestão de resíduos sólidos, pilares fundamentais da política ambiental brasileira.

O secretário nacional de Meio Ambiente Urbano, Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental do MMA, Adalberto Maluf, destacou o impacto positivo da mobilização. “O volume de R$ 2,2 bilhões em propostas mostra que a LIR se consolidou como uma ferramenta eficiente para mobilizar investimentos. É o mercado respondendo de forma positiva ao compromisso do governo federal com a inclusão social de catadoras e catadores e com a redução da poluição”, afirmou.

Entre os projetos inscritos, há iniciativas voltadas à estruturação de cooperativas de catadores, ao desenvolvimento de tecnologias de reciclagem, à implantação de sistemas de compostagem e à criação de centros de referência em resíduos sólidos. Também se destacam propostas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) em empresas que buscam aprimorar processos e soluções sustentáveis.

O sucesso da primeira rodada da LIR é resultado da articulação entre o MMA, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), a Secretaria-Geral da Presidência da República e o Banco do Brasil. A lei, regulamentada em 2024, representa um marco para o fortalecimento de políticas públicas que unem desenvolvimento econômico, responsabilidade ambiental e inclusão social.

A análise técnica das propostas terá início nas próximas semanas, e o novo ciclo do programa começará em janeiro de 2026. As informações completas sobre os projetos e o acompanhamento do processo seletivo estão disponíveis no site do governo federal.