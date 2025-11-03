Lula celebra menor desmatamento na Amazônia e destaca papel dos povos da floresta

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebrou nesta segunda-feira (3) a queda histórica do desmatamento nas Unidades de Conservação Federais da Amazônia, que atingiu o menor índice desde 2008. O dado foi divulgado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e integra o levantamento anual do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

Os números confirmam o avanço das políticas ambientais implementadas pelo governo federal e fortalecem a meta nacional de zerar o desmatamento até 2030. Lula destacou em suas redes sociais que o resultado é “fruto do trabalho sério do ICMBio e do compromisso do Governo do Brasil em zerar o desmatamento até 2030”.

Povos originários e comunidades tradicionais como protagonistas

O presidente fez questão de reconhecer o papel das comunidades locais na preservação da Amazônia. “Esse resultado também é fruto do papel fundamental dos povos originários e comunidades tradicionais, que há séculos protegem e cuidam da floresta em seus territórios”, afirmou Lula, enfatizando o protagonismo desses grupos na defesa dos biomas e na manutenção da biodiversidade.

A mensagem presidencial reforça o tom de valorização das políticas participativas e do fortalecimento das estruturas de fiscalização ambiental. Desde 2023, o governo federal vem reestruturando o ICMBio e retomando programas de proteção de unidades de conservação, interrompidos ou enfraquecidos em gestões anteriores.

Brasil chega à COP30 com avanços concretos

Lula também lembrou que, em poucos dias, o Brasil será o centro das atenções na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que acontecerá em Belém (PA). “Em poucos dias terá início a COP30, onde o Brasil vai apresentar ao mundo uma Amazônia viva, diversa e soberana. Lá, mostraremos que é possível cuidar da floresta garantindo dignidade e oportunidade para quem vive e cuida dela”, declarou o presidente.

Com os novos resultados do INPE e do ICMBio, o governo chega à COP30 com indicadores positivos de redução do desmatamento tanto na Amazônia quanto no Cerrado. Segundo os dados mais recentes, houve queda de 74% nas áreas protegidas da Amazônia e de 62% no Cerrado, em comparação a 2022 — um marco que reforça a credibilidade do país nas negociações climáticas internacionais.

