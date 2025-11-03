Ministério da Igualdade Racial lança site para o Novembro Negro

247 - O Ministério da Igualdade Racial (MIR) lançou no sábado (1º) um hotsite especial dedicado ao Novembro Negro 2025, mês em que o Brasil celebra o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. A iniciativa amplia a visibilidade de ações culturais, sociais e políticas que valorizam o legado e as lutas da população negra em todas as regiões do país.

A nova plataforma integra a Campanha Brasil pela Igualdade Racial, cujo tema deste ano é “Justiça Climática, Território e Dignidade”. O hotsite oferece um espaço interativo que reúne atividades, notícias e programações oficiais ligadas à promoção da igualdade racial, com o objetivo de fortalecer a representatividade e incentivar a participação popular.

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, destacou que a ferramenta é um marco para o reconhecimento das contribuições da população negra na construção da identidade nacional.

“Esse é um dispositivo inclusivo que une a diversidade das contribuições negras distribuídas pelo Brasil em um só lugar, tão fundamental quanto tantas outras tecnologias ancestrais trazidas pela diáspora africana e que enriquecem a cultura brasileira”, afirmou a ministra.

Entre os principais recursos, o hotsite apresenta o Mapa da Igualdade Racial, um espaço colaborativo que permite a inscrição de eventos, palestras, exposições e outras atividades relacionadas à temática racial. O mapa traz informações detalhadas sobre cada ação cadastrada — como data, local, horário e organização responsável —, permitindo que o público acompanhe e participe das iniciativas de forma mais acessível.

A página também reunirá a programação completa das atividades do Novembro Negro, atualizada ao longo do mês, além de notícias sobre as ações do MIR em todo o país.

Campanha celebra raízes e lutas da população negra

O Novembro Negro 2025 celebra as raízes, as lutas e os avanços conquistados pelo povo negro brasileiro, reforçando a ideia de que o futuro do país deve ser construído com memória, reparação, ancestralidade e compromisso coletivo. O MIR destaca que o enfrentamento ao racismo é essencial para o fortalecimento da democracia e o desenvolvimento sustentável.

A campanha utiliza as hashtags #BrasilPelaIgualdadeRacial e #NovembroNegro2025, e reforça a importância da ancestralidade como elemento de construção do futuro.

Homenagem a Zumbi dos Palmares

Este é o segundo ano em que todos os 26 estados, o Distrito Federal e mais de 5,5 mil municípios brasileiros celebram oficialmente o feriado nacional do Dia de Zumbi e da Consciência Negra, instituído pela Lei nº 14.759/2023. A data é resultado da mobilização histórica do movimento negro, em parceria com o governo federal, e representa o reconhecimento da contribuição afro-brasileira para a cultura e a identidade do Brasil.

O hotsite do Novembro Negro 2025 está disponível no portal do Ministério da Igualdade Racial e já pode ser acessado por qualquer pessoa interessada em participar das atividades ou inscrever suas próprias ações no Mapa da Igualdade Racial.