MST planta mais de 5 mil mudas em mobilização nacional pelo meio ambiente

247 - A Jornada Nacional em Defesa da Natureza e seus Povos, realizada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), está em curso nesta Semana do Meio Ambiente, com o Dia “D” de mobilização, na sexta-feira (5), no marco do Dia Mundial do Meio Ambiente, e atividades previstas até o próximo domingo (7).

Com o lema “Combater o agronegócio é cuidar da natureza!”, militantes Sem Terra mobilizaram atividades de cuidado com a natureza, ao mesmo tempo em que denunciaram os atores e financiadores da destruição do meio ambiente, disseram os organizadores.

As denúncias se voltaram aos crimes ambientais do "agro-hidro-mineiro-negócio", que representa a fusão de grandes interesses econômicos do capitalismo no campo, explorando os bens comuns da natureza em larga escala no Brasil, disseram os organizadores.

Em contraponto ao projeto do agronegócio, a organização apresentou, em diálogo com a sociedade, a Reforma Agrária Popular como solução para o avanço dos cuidados com o meio ambiente.

Como explica Camilo Augusto, da Coordenação Nacional do Plano Plantar Árvores e Produzir Alimentos Saudáveis do MST, “milhares de famílias Sem Terra, junto com diversas articulações da sociedade, escolas, povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, se mobilizaram para semear a vida em um momento que o agronegócio aprova leis que aumentam a destruição ambiental".

Durante a jornada, mais de 5 mil mudas já foram plantadas, e 30 toneladas de sementes foram semeadas.

Para Margarida da Silva, da Coordenação Nacional do MST, a Jornada tem o papel de “anunciar a Reforma Agrária Popular como alternativa, defendendo nossa biodiversidade e os nossos povos ao mesmo tempo em que denuncia o modelo destruidor e os responsáveis pela crise climática".

Entre as ações, cerca de 10 mil Sem Terra realizaram atividades de plantio, semeadura, formações, ocupações e atos. As mobilizações ocorreram em 15 estados: Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Bahia, Alagoas, Paraíba, Piauí, Maranhão e Rondônia.