Petrobras e Vale ampliam parceria estratégica no fornecimento de combustíveis

247 - A Petrobras e a Vale deram um novo passo no fortalecimento de sua relação comercial ao assinarem um contrato para o fornecimento de diesel destinado às operações da mineradora em Minas Gerais. O acordo envolve o suprimento de diesel S10 produzido pela Petrobras, já com a adição obrigatória de 15% de biodiesel, percentual atualmente exigido pela legislação brasileira.

A informação foi divulgada originalmente pela Agência Petrobras, que detalhou os principais pontos do contrato e destacou o alinhamento da iniciativa com a agenda de transição energética das duas companhias.

Além do fornecimento regular de combustível, o acordo estabelece bases para o desenvolvimento de negócios voltados à redução de emissões. Entre as possibilidades previstas estão a compra e venda de Diesel R, combustível com conteúdo renovável, e eventuais tratativas para o fornecimento de HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), alternativa de menor impacto ambiental em comparação aos derivados fósseis tradicionais.

A aproximação entre Petrobras e Vale não é recente. Desde 2023, as empresas vêm cooperando em projetos voltados ao desenvolvimento de soluções de baixo carbono. No ano seguinte, foi firmado um acordo de cooperação que incluiu testes com o Diesel R5, que adiciona 5% de conteúdo renovável além da parcela obrigatória de biodiesel, e com bunker contendo 24% de componente renovável.

Para a Petrobras, a parceria reforça a estratégia de estreitar a relação com consumidores finais de seus produtos, especialmente grandes grupos industriais. A presidente da estatal, Magda Chambriard, ressaltou a importância desse modelo de atuação. “Estabelecer esse contato direto permite à companhia conhecer melhor as necessidades dos consumidores e ser mais assertiva na construção de soluções que gerem valor para clientes e sociedade. Ao oferecer combustíveis de alto desempenho e, também, capazes de colaborar com as metas de descarbonização das empresas, a Petrobras aperfeiçoa sua estrutura logística e capacidade de produzir para clientes de relevância internacional”, afirmou.

Do lado da Vale, a avaliação é de que o contrato consolida uma relação de confiança e amplia as oportunidades de inovação conjunta. “Estamos muito satisfeitos em fortalecer nossa parceria com a Petrobras, o que gera valor para ambas as empresas e para o Brasil. Esse contrato consolida uma relação de confiança e cria espaço para explorarmos, juntos, soluções inovadoras que contribuam para tornar nossas operações cada vez mais eficientes e sustentáveis”, declarou o CEO da companhia, Gustavo Pimenta.

O executivo destacou ainda que a iniciativa está alinhada à estratégia de longo prazo da mineradora. “É mais um passo que reforça nossa visão de longo prazo com a descarbonização das operações da Vale, aproveitando, assim, o diferencial competitivo do Brasil em combustíveis renováveis”, completou.

Com o novo contrato, Petrobras e Vale ampliam a cooperação em um momento em que grandes empresas brasileiras buscam conciliar eficiência operacional com compromissos ambientais cada vez mais rigorosos, reforçando o papel do país no desenvolvimento de alternativas energéticas de menor impacto climático.