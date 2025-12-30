TV 247 logo
      Petrobras anuncia corte no preço médio de venda do querosene de aviação em 9,4% a partir de janeiro

      Corte corresponde a uma queda de R$0,34/litro em relação aos preços de dezembro

      Logo da Petrobras no Rio de Janeiro - 05/06/2025 (Foto: REUTERS/Ricardo Moraes)

      30 Dez. (Reuters) - A Petrobras anunciou nesta terça-feira uma redução de 9,4% no preço médio de venda do querosene de aviação para distribuidoras a partir de 1º de janeiro.

      Em comunicado, a empresa afirmou que o corte corresponde a uma queda de R$0,34/litro em relação aos preços de dezembro. O preço médio do combustível é ajustado no primeiro dia de cada mês e varia, principalmente, devido a oscilações de câmbio e dos preços do petróleo Brent.

      (Reportagem de Rodrigo Viga Gaier, no Rio de Janeiro)

