Petrobras anuncia corte no preço médio de venda do querosene de aviação em 9,4% a partir de janeiro

30 Dez. (Reuters) - A Petrobras anunciou nesta terça-feira uma redução de 9,4% no preço médio de venda do querosene de aviação para distribuidoras a partir de 1º de janeiro.

Em comunicado, a empresa afirmou que o corte corresponde a uma queda de R$0,34/litro em relação aos preços de dezembro. O preço médio do combustível é ajustado no primeiro dia de cada mês e varia, principalmente, devido a oscilações de câmbio e dos preços do petróleo Brent.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier, no Rio de Janeiro)