Silveira defende sustentabilidade e soberania para o setor de minerais críticos

247 - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defendeu nesta quinta-feira (30) a soberania e a sustentabilidade como os pilares para o desenvolvimento do setor mineral no Brasil. Durante uma reunião global no Itamaraty, a Comissão Global de Investidores Mining 2030, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A comissão, presidida por Adam C.T. Matthews, do Fundo de Pensão da Igreja Anglicana, representa mais de 85 instituições financeiras globais e propõe novos mecanismos de governança e investimento responsável no setor mineral, de acordo com comunicado da pasta.

Silveira destacou que o Brasil é uma potência mineral comprometida com as melhores práticas de sustentabilidade. Ele lembrou ainda que o governo instituiu o Conselho Nacional de Política Mineral (CNPM), com o objetivo de garantir avanços na qualidade de vida da população brasileira por meio da vasta riqueza do subsolo nacional.

“Conduzimos nossa política mineral garantindo que a riqueza do subsolo se traduza em desenvolvimento para toda a sociedade. Nosso objetivo é destravar projetos de mineração responsáveis e promover competitividade, agregando valor à produção nacional com base em responsabilidade social e ambiental”, afirmou.

A pasta afirma no comunicado que a reunião "reflete o crescente interesse global por minerais essenciais à transição energética, como cobre, lítio, níquel, manganês e grafita. Nessa área, o Brasil tem protagonizado com reservas estratégicas e compromisso com a sustentabilidade".