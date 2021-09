"A fakeada é o único episódio em que a mídia comercial dá crédito a Bolsonaro", diz Thiago dos Reis

Apoie o 247

247 - O comunicador Thiago dos Reis, do canal Plantão Brasil, no Youtube, criticou o discurso da mídia corporativa brasileira sobre a “fakeada” em Jair Bolsonaro. Após a publicação do documentário de Joaquim de Carvalho ‘Bolsonaro e Adélio - Uma fakeada no coração do Brasil’ , a imprensa tradicional se dedica a atacar o jornalista e o Brasil247, ao invés de investigar o caso ou sequer debatê-lo .

Questionado sobre o porquê da crença na versão oficial, Thiago dos Reis, em entrevista à TV 247, criticou a indignação apenas parcial contra as mentiras proferidas por Jair Bolsonaro: “Essa é a pergunta de 1 milhão de dólares, porque eu não faço ideia. O Jornal Nacional no dia da fala do Bolsonaro na ONU descascaram toda a fala do Bolsonaro mostrando cada uma das mentiras. Comentaristas na GloboNews falam que o Bolsonaro é um mentiroso compulsivo, mas se alguém falar do caso da facada, que é assunto proibido, eles falam que a esquerda está com versões fantasiosas. Nós que somos fantasiosos, e o Bolsonaro é um poço de verdades. É o único assunto que eles confiam 100% no que fala o Bolsonaro. É muito estranho”, disse.

Para ele, uma das possibilidades é a mídia estar tentando esconder o fato de que não cobriram o atentado devidamente. “Podemos tentar ficando confabular qual pode ser o plano, mas eu penso e penso e não consigo chegar em nada. Vamos tentar ver possibilidades. Ou eles estão juntos no caso da facada, mas isso é algo muito difícil com todos os jornalistas. Esse pessoal que atacou o documentário com certeza não estão com a cúpula da emissora em algum plano mirabolante, mas na mídia e em parte da direita que ajudou a eleger o Bolsonaro, isso é assunto proibido. Parece que eles dizem, ‘olha, nós todos fizemos a coisa errada no passado, agora vamos esquecer e ver daqui para frente’. Ou eles realmente têm a esperança de que vai aparecer o Adélio para tentar atacar o PT. Sabemos que o adversário deles é o PT. Na verdade, eles odeiam mesmo é o PT”, completou.

