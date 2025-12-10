Acordo da dosimetria visa emplacar Tarcísio na disputa presidencial, aponta Rogério Carvalho

247 - O senador Rogério Carvalho (PT-SE) afirmou que a articulação em torno do Projeto de Lei da dosimetria tem como objetivo influenciar diretamente o cenário eleitoral de 2026, consolidando o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) como opção da direita na disputa pelo Planalto.

O parlamentar avalia que o texto aprovado na Câmara deve seguir ao Senado sem alterações significativas, avançando conforme o entendimento político construído entre aliados.

Segundo Carvalho, há um alinhamento claro em torno do projeto. “Eu não acredito que vá haver mudança no texto que vem na Câmara e deve ser aprovado aqui no Senado e ir pra sanção ou veto do presidente, porque como eu disse, este é um acordo para o Tarcísio ser o candidato apoiado pela família Bolsonaro”, declarou.

Ele acrescentou que a movimentação beneficia atores políticos que pretendem manter influência nas articulações nacionais. “Ainda que alguns não venham a fazer acordo com o Tarcísio, a presença do Tarcísio favorece o jogo da política e da barganha”, afirmou