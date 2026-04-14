Aécio Neves convida Ciro Gomes para disputar presidência pelo PSDB

247 - O presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, convidou, nesta terça-feira (14), o ex-governador do Ceará Ciro Gomes a disputar a Presidência da República nas eleições de 2026. O ex-ministro afirmou que recebeu o convite com surpresa e destacou que a decisão ainda será analisada em conjunto com aliados políticos.

A informação foi divulgada pelo portal Metrópoles. Segundo a publicação, Aécio defendeu o nome de Ciro como parte de uma estratégia do partido para apresentar uma alternativa fora da polarização política nacional.

Durante reunião com dirigentes do PSDB na Câmara dos Deputados, Aécio afirmou que o partido busca ampliar o debate eleitoral com novas opções. “Depois de conversar com muitos companheiros, eu estou estimulando o Ciro Gomes a se colocar como uma alternativa para o Brasil. Apesar de reconhecer que ele tem um projeto exitoso no Ceará, ele é maior que o estado. O PSDB oferece ao debate nacional a figura de Ciro Gomes”, declarou.

Pouco depois da fala do dirigente tucano, Ciro Gomes comentou o convite e indicou cautela na decisão. “Recebo com muita honra e alguma surpresa. Como disse o presidente Aécio, estou construindo uma alternativa ao governo do estado. Entretanto, num apelo, numa convocação como essa, não pode ser considerado apenas como um agrado ao meu já sofrido coração. Há de ser uma convocação a ser amadurecido”, afirmou.

Ciro, que já disputou a Presidência em quatro ocasiões — 1998, 2002, 2018 e 2022 —, ressaltou que a decisão dependerá de um processo de reflexão política. Ele mencionou ainda que a “angústia” com a situação do país contribui para que considere a possibilidade.

O ex-governador deixou o PDT em 2025, após divergências internas, incluindo um rompimento político com o irmão, o senador Cid Gomes. Posteriormente, filiou-se ao PSDB em outubro do mesmo ano, inicialmente com foco em uma possível candidatura ao governo do Ceará.