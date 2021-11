Aécio quer o PSDB como 'um partido desses do Centrão, que fica trocando voto por vantagens', diz Arthur Virgílio

Apoie o 247

247 - Ex-prefeito de Manaus e pré-candidato à Presidência da República pelo PSDB, Arthur Virgílio disse nesta segunda-feira (22) à CNN Brasil que o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG), que disputou as eleições presidenciais de 2014 e após sua derrota decidiu liderar a campanha pelo golpe de estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff, quer que a legenda se torne "um partido aí desses comuns do Centrão, que vai ficar trocando voto por vantagens e cargos".

Virgílio comentava o fiasco das prévias do PSDB, que tiveram que ser adiadas por causa de problemas no aplicativo de votação, quando criticou Aécio. "Há pessoas que não querem as prévias. Vou dar um nome: Aécio Neves. Ele quer um partido de deputados. Ele quer se apossar do partido".

Mais cedo, o ex-prefeito chamou Aécio de "maçã podre".

Questionado sobre o apoio de Aécio ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também pré-candidato a presidente, Virgílio afirmou que o gaúcho está "enganado" por confiar no deputado. "Ele não aparece. Ele não apareceu nas prévias, ele não aparece em nenhuma reunião. O senador Tasso Jereissati tem acompanhado o Eduardo Leite e o Aécio não. O Eduardo Leite está completamente enganado, é uma pessoa inexperiente. Ele pensa que o Aécio está preocupado com ele, com eleger um presidente da República, ajudá-lo. E não está. Está preocupado com ele, Aécio. Está preocupado em moldar um partido tipo Centrão para ele, Aécio".

