Aeroportos de SP esperam mais de 3 milhões no fim de ano

247 - A movimentação nos aeroportos de São Paulo deve alcançar níveis elevados durante o período de festas e férias escolares, com expectativa de mais de 3 milhões de passageiros entre o fim de dezembro e o início de janeiro. O aumento do fluxo está diretamente associado ao recesso de fim de ano e à maior procura por viagens nacionais e internacionais.

No Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul da capital paulista, a previsão é de 1,2 milhão de passageiros entre segunda-feira (23) de dezembro e domingo (5) de janeiro. Para atender à demanda, estão programados 7.077 pousos e decolagens ao longo do período. A administração do terminal aponta que os destinos do Nordeste concentram a maior procura nesta época do ano, impulsionados pelas férias escolares.

Já o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, deve receber mais de 1,9 milhão de passageiros no mesmo intervalo. O volume representa um crescimento de 10,6% em relação ao período equivalente de 2024. Para a temporada de verão, o aeroporto ampliou a malha aérea e disponibilizou 2.054 rotas adicionais em comparação com o ano passado.

As viagens nacionais concentram a maior parte da expansão, com 1.656 voos extras. Entre os destinos com maior oferta estão Recife, Rio de Janeiro, Fernando de Noronha, Natal, Salvador, Porto Alegre e Brasília. No cenário internacional, foram adicionadas 398 rotas, reforçando a conectividade com cidades como Santiago, Buenos Aires, Montevidéu, Madri, Lisboa, Miami, Bogotá, Paris, Roma, Londres e Nova York.

Diante da intensa movimentação prevista, as concessionárias recomendam que os passageiros cheguem aos aeroportos com antecedência e acompanhem o status de seus voos junto às companhias aéreas para reduzir riscos de atrasos e transtornos.