Alckmin está "tentado" a ser vice de Lula em 2022 e conta com simpatia de banqueiros

Segundo a jornalista Daniela Lima, da CNN, Alckmin está "preocupado, sim", com a repercussão "em seu eleitorado cativo" acerca de uma possível aliança com Lula, mas "tem recebido estímulos. Empresários e banqueiros mostram receptividade" edit

247 - Ex-governador de São Paulo e praticamente de saída do PSDB, Geraldo Alckmin está "tentado" a ser o vice do ex-presidente Lula na campanha eleitoral de 2022, informa Daniela Lima, com base em relatos de "gente que está do lado do quase ex-tucano há uma vida política inteira".

Na quarta-feira (17), Alckmin se reuniu com dirigentes do PSB, partido que pode lhe abrigar após deixar o PSDB. "Estenderam tapete vermelho", definiu a jornalista.

O encontro aconteceu em um restaurante. Lá, Alckmin foi abordado por seus eleitores e pessoas de esquerda. Os dois grupos se mostraram otimistas com a possível chapa Lula-Alckmin. "Brilhou o olho", relatou Daniela.

Presidente do PSB, Carlos Siqueira conversou com o ex-governador e disse que aguardará o retorno de Lula da Europa "para cercar a outra ponta".

Alckmin tem preocupação com o que seu eleitorado pode pensar diante de sua aliança com o PT, seu rival histórico, mas o retorno tem sido positivo. Até mesmo banqueiros manifestam interesse pela união. "O quase ex-tucano está preocupado, sim, com a repercussão em seu eleitorado cativo, muito antipetista. Mas tem recebido estímulos nada descartáveis. Empresários, banqueiros que querem saber o que tem mesmo nessa história - e mostram receptividade".

A jornalista também contou um episódio curioso: ao entrar em sua padaria preferida para tomar um café, ouviu de um garçom conhecido uma saudação que representa o sentimento dos que apoiariam a chapa Lula-Alckmin. "Alckmin é viciado em café. Adora marcar encontros com amigos e aliados em padarias. Toma 12 cafezinhos por dia. É conhecido por todos os garçons. Foi numa dessas, a favorita. O garçom fez festa. Gritou: 'Oba! Olha o vice do Lula!".

