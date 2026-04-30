Alencar Santana vê “vontade política” para avanço do fim da escala 6x1

247 - A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6x1, em que o trabalhador tem apenas um dia de descanso semanal, começa a ganhar força na Câmara dos Deputados. O presidente da comissão especial que analisa o tema, Alencar Santana (PT-SP), afirmou ao Metrópoles que há ambiente político favorável para o avanço da proposta, mesmo diante de resistências.

O deputado destacou que percebe uma mobilização crescente no Legislativo para discutir a redução da jornada de trabalho no país. Segundo ele, o cenário atual difere de períodos anteriores, quando a proposta não avançava.

Apoio político e críticas à oposição

Alencar Santana afirmou que identifica um movimento positivo dentro da Câmara para dar andamento à proposta. “Eu sinto, na Câmara, uma vontade política, mesmo com a oposição dos bolsonaristas. E isso é natural, afinal de contas, eles são contra o povo brasileiro. Tanto é que, no seu governo (Jair Bolsonaro), fizeram a reforma da Previdência para retirar direitos, e não dar direitos ao trabalhador”, declarou.

O deputado também criticou a postura de gestões anteriores em relação ao tema. Segundo ele, não havia interesse em discutir a proposta. “O governo anterior não tinha compromisso nenhum com a PEC e não tinha vontade de analisar”, afirmou.

Debate sobre impacto no setor produtivo

Um dos pontos de discussão envolve a possibilidade de compensações para empresas diante da mudança na jornada. Alencar Santana questionou a necessidade desse tipo de medida e defendeu a capacidade de adaptação dos setores econômicos.

“Compensar por quê? Só por que o trabalhador terá durante a semana mais 4 horas de descanso? Só por que terá também durante a semana um dia mais de descanso? Será que os setores não têm capacidade e condições de se reorganizarem, se readaptarem e poderem dar esse benefício ao seu trabalhador?”, questionou o parlamentar.

Instalação da comissão na Câmara

A comissão especial responsável por analisar a PEC foi instalada recentemente na Câmara dos Deputados. O colegiado terá a tarefa de discutir o texto da proposta, que busca alterar a atual lógica da jornada semanal, ampliando o tempo de descanso dos trabalhadores.